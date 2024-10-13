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Rojin Kabaiş'ten yeni iz! 16 gündür aranıyor hala bulunamadı! Kadavra köpekleri...

Van Gölü çevresinde kaybolan Rojin Kabaiş'ten 16 gündür haber alınamıyor. Son görüntüsü ortaya çıkan Rojin Kabaiş'in başörtüsünün sahile vurduğu açıklanmıştı. Arama çalışmalarına katılan kadavra köpeği kampüs sahilinde tepki verdi. Ekipler, bölgeyi dedektörle santim santim taradı.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 08:43 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 08:56
Rojin Kabaiş’ten yeni iz! 16 gündür aranıyor hala bulunamadı! Kadavra köpekleri...

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde (DHA)Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde (DHA)

Daha önce sahilde cep telefonu, kulaklığı ve keki bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Van Gölü çevresi didik didik ediliyor (İHA)Van Gölü çevresi didik didik ediliyor (İHA)

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak gölün derinliklerini aramalarına devam ediyor.

Rojin Kabaiş’ten yeni iz! 16 gündür aranıyor hala bulunamadı! Kadavra köpekleri...

Rojin Kabaiş'in son görüntüsü (İHA)Rojin Kabaiş'in son görüntüsü (İHA)

Günlerdir haber alınamayan genç kızın arama çalışmaları Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor.

Başörtüsü sahile vurmuştu (İHA)Başörtüsü sahile vurmuştu (İHA)

KADAVRA KÖPEĞİ O BÖLGEDE TEPKİ VERDİ!
Kampüs sahilindeki sazlıklar ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapılar incelenirken, kadavra köpeği kampüs sahilinde tepki verdi.

Kadavra köpekleri iz mi buldu? (İHA)Kadavra köpekleri iz mi buldu? (İHA)

Tepkinin ardından bölgeye metal detektörü getirildi.

KAYIP ROJİN'DEN YENİ İZ

Ekipler, bölgeyi dedektörle santim santim taradı.

Rojin ve babası Nizamettin Kabaiş (DHA)Rojin ve babası Nizamettin Kabaiş (DHA)

Bazı noktalarda kazı yapıldı ancak şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmalar sürüyor.

Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! Van Gölü sahilinde başörtüsü bulunduRojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! Van Gölü sahilinde başörtüsü bulundu

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