Rojin Kabaiş’ten yeni iz! 16 gündür aranıyor hala bulunamadı! Kadavra köpekleri...

Daha önce sahilde cep telefonu, kulaklığı ve keki bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Van Gölü çevresi didik didik ediliyor (İHA)

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak gölün derinliklerini aramalarına devam ediyor.