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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 2 ile sarı kodlu uyarı! O güne dikkat hava buz kesecek! İstanbul'da bugün hava nasıl?

Haftanın ilk günü işe ya da okula gitmek için yola çıkacaklar “Bugün hava nasıl olacak” sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminlerinde bugün 2 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan Perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bildirildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:39 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:44
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 2 ile sarı kodlu uyarı! O güne dikkat hava buz kesecek! İstanbul’da bugün hava nasıl?

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Artık sonbahar geldi çattı. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma günler yaşarken önümüzdeki Perşembeden itibaren resmen donacağız.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı haritası (MGM internet sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı haritası (MGM internet sitesi)

2 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayınladı. Yayınlanan yeni hava durumu haritasında Artvin ve Rize'ye sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların kuvvetli olmasından kaynaklanabilecek sel ve su baskınları için de uyardı.

Çarşamba günü İstanbul'da yağış var, Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar düşecek (MGM internet sitesi)Çarşamba günü İstanbul'da yağış var, Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar düşecek (MGM internet sitesi)

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, "Yağışların pazartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde, çarşamba günü ise Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Muş'ta kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

Çarşamba günü aynı zamanda İstanbul için de yağış bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerde ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 2 ile sarı kodlu uyarı! O güne dikkat hava buz kesecek! İstanbul’da bugün hava nasıl?

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ, 23°C

Parçalı bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 20°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 2 ile sarı kodlu uyarı! O güne dikkat hava buz kesecek! İstanbul’da bugün hava nasıl?

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 30°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA, 30°C

Parçalı bulutlu

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