HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 2 ile sarı kodlu uyarı! O güne dikkat hava buz kesecek! İstanbul’da bugün hava nasıl?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı