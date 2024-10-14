HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 2 ile sarı kodlu uyarı! O güne dikkat hava buz kesecek! İstanbul’da bugün hava nasıl?

Artık sonbahar geldi çattı. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma günler yaşarken önümüzdeki Perşembeden itibaren resmen donacağız.
Artık sonbahar geldi çattı. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma günler yaşarken önümüzdeki Perşembeden itibaren resmen donacağız.
2 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayınladı. Yayınlanan yeni hava durumu haritasında Artvin ve Rize'ye sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların kuvvetli olmasından kaynaklanabilecek sel ve su baskınları için de uyardı.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, "Yağışların pazartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde, çarşamba günü ise Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Muş'ta kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.
Çarşamba günü aynı zamanda İstanbul için de yağış bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerde ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 30°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP, 30°C
Parçalı bulutlu
SİİRT, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA, 30°C
Parçalı bulutlu