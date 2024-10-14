Samsun’da dehşet veren olay! Barışmak için gitti 8 bıçak darbesiyle öldürüldü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Ulu Işık Caddesi engelli parkında meydana geldi. Bir süre dini nikahla yaşayıp ayrılan Huriye Özkan ile itfaiyeden emekli Ömer T., konuşup, barışmak amacıyla parka gitti.

Aynı zamanda kuzen olan taraflar arasında konuşurken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer T., Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan'ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp kaçtı.

Huriye Özkan'ı öldüren emekli itfaiyeci Ömer T. (DHA)

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Huriye Özkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Özkan'ın sosyal medya hesabındaki durumunda, 'Dirin beni, ölün cenneti bulamasın' yazısının olduğu görüldü.