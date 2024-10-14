Konya’da korkunç olay: İhbara giden polis memuru sırtından bıçaklandı!

Türkiye, İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memurunu bıçaklayan caniyi konuşurken, bir saldırı haberi de Konya'dan geldi. Selçuklu İlçesi'nde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polis memuru Mustafa Topuz bıçakla yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, 33 suç kaydı olan saldırgan Emre Köroğlu vurularak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polis memurunun 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Konya Valiliği'nin açıklamasında: "Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN