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Konya'da korkunç olay: İhbara giden polis memuru sırtından bıçaklandı!

İstiklal Caddesi’nde yaşanan dehşetten bir gün sonra dün de Konya’da ruh hastası olduğu belirtilen bir kişi eve gelen polise saldırıp 7 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Konya’da korkunç olay: İhbara giden polis memuru sırtından bıçaklandı!

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Türkiye, İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memurunu bıçaklayan caniyi konuşurken, bir saldırı haberi de Konya'dan geldi. Selçuklu İlçesi'nde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polis memuru Mustafa Topuz bıçakla yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, 33 suç kaydı olan saldırgan Emre Köroğlu vurularak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polis memurunun 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Konya Valiliği'nin açıklamasında: "Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır."

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