Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi (Takvim.com.tr)

NELER YAŞANDI?

Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç 13 Eylül'de gözaltına alınmış ve Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı kaydedilmişti.

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.