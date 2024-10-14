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Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi!

Müstehcenlik suçundan tutuklanan ve bir süredir cezaevinde olan Jahrein mahlasıyla tanınan Ahmet Sonuç tahliye edildi. Sonuç, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından oğlu ile fotoğrafını paylaşarak "tahliye" yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 22:57
Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi!

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Müstehcenlik suçundan tutuklanan bir süredir cezaevinde olan Jahrein lakaplı tanınan Ahmet Sonuç tahliye edildi.

Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi (Takvim.com.tr)Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi (Takvim.com.tr)

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç), tahliye edildi.

Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi (Ekran Görüntüsü)Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi (Ekran Görüntüsü)

Sonuç tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından oğlu ile fotoğrafını paylaşarak "tahliye" notunu düştü.

Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi!

Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi (Takvim.com.tr)Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye edildi (Takvim.com.tr)

NELER YAŞANDI?
Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç 13 Eylül'de gözaltına alınmış ve Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı kaydedilmişti.

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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