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Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal hayatını kaybetti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, yönetmen ve yazar Sadık Battal, 61 yaşında vefat etti.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:58 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 22:00
Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal hayatını kaybetti

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Türk sinemasının duayen isimlerinden, akademisyen ve yazar Dr. Sadık Battal vefat etti. Rahatsızlanarak İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesine kaldırılan Battal, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal hayatını kaybetti (Ekran Görüntüsü)Yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal hayatını kaybetti (Ekran Görüntüsü)

Battal, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Manisa Akhisar'da aile mezarlığına defnedilecek.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde yapan Battal, doktorasını ise yine aynı üniversitede 2003'te tamamladı.

Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu'nda ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev yaptı. 2006'da Vadi Yayınları'ndan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını çıkardı.

"Yavuz Turgul'un Dünyası" adlı belgeseliyle çeşitli festivallerde de yer alan Battal, Ülke TV'de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu. Yücel Çakmaklı belgeselinin yanı sıra bir çok yapıma imza atan Battal, son olarak karikatürist ve yazar Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" adlı belgeseli çekmişti.

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