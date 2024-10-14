Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafında 4 göçmen kaçakçısı yakalandı (AA)Datça ilçesi açıklarında ise yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket halinde durdukları yelkenli teknedeki 12'si çocuk 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

TESLİM EDİLDİ

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.