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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!

Göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenler ile mücadele sürüyor. Muğla açıklarında 9'u çocuk 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:22 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:22
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı!

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Muğla açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlar sonucunda 48 düzensiz göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

EKİPLER CAN SALINA MÜDAHALE ETTİ

Düzensiz göçmenler ve kaçakçılar yakalandı (AA)Düzensiz göçmenler ve kaçakçılar yakalandı (AA)

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9'u çocuk 48 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

DATÇA'DA DA DÜZEN AYNI!

Sahil Güvenlik ekipleri tarafında 4 göçmen kaçakçısı yakalandı (AA)Sahil Güvenlik ekipleri tarafında 4 göçmen kaçakçısı yakalandı (AA)Datça ilçesi açıklarında ise yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket halinde durdukları yelkenli teknedeki 12'si çocuk 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

KAÇAKÇILAR YAKALANDI

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

TESLİM EDİLDİ

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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