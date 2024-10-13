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Adana'da deprem! AFAD açıkladı: Depremin büyüklüğü 3.9 şiddetinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre saat 00.29'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem meydaba geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 iken yerin 7.03 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 01:54 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 01:54
Adana’da deprem! AFAD açıkladı: Depremin büyüklüğü 3.9 şiddetinde

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere 00.29'da meydana gelen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih:2024-10-14

Saat:00:29:28 TSİ

Enlem:37.80389 N

Boylam:36.16722 E

Derinlik:7.03 km

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