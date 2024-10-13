Adana’da deprem! AFAD açıkladı: Depremin büyüklüğü 3.9 şiddetinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere 00.29'da meydana gelen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Büyüklük:3.9 (Ml)
Tarih:2024-10-14
Saat:00:29:28 TSİ
Enlem:37.80389 N
Boylam:36.16722 E
Derinlik:7.03 km