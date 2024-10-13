Kırıkkale’de 19 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.
19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu.
Kırıkkale'de 19 gündür aranıyordu (AA)
CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ
Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G., Y.G., D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI: 2'Sİ KAYIP KADININ KARDEŞLERİYDİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G.'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.