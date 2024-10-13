Kırıkkale’de 19 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu.