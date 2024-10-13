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Kırıkkale'de 19 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, 19 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in, Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu. Yalçıner'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:10 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:10
Kırıkkale’de 19 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu.

Kırıkkale'de 19 gündür aranıyordu (AA)Kırıkkale'de 19 gündür aranıyordu (AA)

CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ

Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G., Y.G., D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI: 2'Sİ KAYIP KADININ KARDEŞLERİYDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G.'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

Kırıkkale’de 19 gündür kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp kadını bulmak için Kızılırmak ve çevresi ekipler tarafından arandı (İHA) Kayıp kadını bulmak için Kızılırmak ve çevresi ekipler tarafından arandı (İHA)

KIZILIRMAK VE ÇEVRESİ ARANDI

Dün akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma timi, Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü çevresinde arama yaptı.
Yapılan aramada Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

19 gündür kayıp kadının cesedi bulundu (İHA)19 gündür kayıp kadının cesedi bulundu (İHA)

OTOPSİ YAPILACAK

19 gündür aranan Yalçıner'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşma sürüyor.

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