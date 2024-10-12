Rojin’den 14 gündür haber alınamıyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrıldı. Üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 14 gündür haber alınamadı. Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmalarında önceki gün Rojin'e ait başörtüsü Van Gölü sahilinden çıktı. Başörtüsünün bulunduğu bölgede ekipler, yoğun bir çalışma başlattı. Bugün de göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kıyafeti muhafaza altına aldı.

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