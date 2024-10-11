Bursa’da magandalar ambulansın önünü kesip şoförü darp etti! O anlar kameralara yansıdı

Görüntülerde, emniyet şeridinde duran ambulansın önüne aracını çeken S.Y., oğulları M.Y. ve S.Y. ile birlikte araçtan inerek ambulansa yönelirken. Baba ve oğulları, ambulansın arkasında hasta olup olmadığını kontrol ederken cep telefonlarıyla da görüntü aldı. Daha sonra sürücü tarafına geçen S.Y.'nin, ambulans şoförü Karasulu'nun boğazını sıktığı öne sürüldü.

Olay anına ait görüntülerde, kadın sağlık görevlisinin duruma tepki göstermesi üzerine M.Y.'nin, sağlıkçının üzerine yürüdüğü ve onu engellemeye çalışan paramedik Muhammed Ali Karasulu'ya ardı ardına yumruk attığı görüldü. Saldırının ardından baba S.Y. ve oğullarının, sağlık personeliyle bir süre daha tartıştıktan sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar da kaydedildi.

Olayın yeni ortaya çıkan görüntülerinde, S.Y. ve oğullarının seyir halindeyken cep telefonlarıyla emniyet şeridindeki ambulansı kaydettikleri anlaşıldı. S.Y., kullandığı araçla ambulansın önünü kesip aracından indiğinde, ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'nun "Hasta var, önüme kırıyorsun" şeklindeki uyarısına karşılık, S.Y.'nin "İl Sağlık Müdürü'ne atıyorum şimdi" diyerek küfrettiği görüldü.

Magandalar ambulans şoförünü darp etti ( Fotoğraf: Takvim.com.tr)

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Ambulansın kabin kamerasına yansıyan görüntülerde, Karasulu'nun seyir halindeyken otomobille yanından ilerleyen şahıslerla bir süre tartıştığı, ardından şüphelilerin ambulansın önünü keserek sürücüyü kapıya doğru ittiği anlar kaydedildi. Karasulu'nun, bu saldırıya rağmen, yanında bulunan kadın sağlık görevlisiyle birlikte yaralı halde hastaneye yetişmek için yoluna devam ettiği de görüldü.

Darp anı kameralara yansıdı( Fotoğraf: Takvim.com.tr)

ŞEHİR MAGANDALARI KENDİNİ SAVUNDU

Saldırının ardından gözaltına alınan baba S.Y. ile oğlu M.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, M.Y.'nin savcılık sorgusunda, "Çakar lambaları yanan ambulansın geldiğini görmemiz üzerine, babam 3-4 tane araç geçtikten sonra, ambulansın hızını kesmemek için yol verdi. Akabinde en sağ şeritten yola çıktığımız için, ambulansın arkasından yolumuza devam ediyorduk. Bu esnada ambulans birden ani fren yaptı. Biz de bir sol şerite geçtiğimiz esnada Muhammed Ali Karasulu isimli şahıs, şoför koltuğundan camını açarak, bizim aracımıza bakarak küfredip, 'Arkamdan ne takip ediyorsun, sen adam mısın. Arabayı çek sağa, dur kolluk çağıracağım' dedi ve el kol hareketleri yaptı. Biz de bunun üzerine aracımızı ileride sağa çektik, ambulans şoförü de aracını durdurdu, ardından biz de aracımızdan indik. Babam telefonu ile video çekerek, 'Seni Sağlık Müdürlüğüne göndereceğim' dedi. Şoför aracından inerek bize doğru küfrederek geldi. Ambulans şoförü babamın üzerine doğru yürürken, ben araya girdiğim sırada, benim daha öncesinde çatlak olan ayağıma bastı, canım çok acıdı. Ben de can havli ile kendimi korumak amaçlı ambulans şoförünü ittim, yumrukladım" dedi.

SALDIRGAN PARMAĞININ KIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Olay sırasında yaşanan arbede nedeniyle baş parmağının kırıldığını iddia eden M.Y., ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Baba S.Y. ise ifadesinde, olayın ambulans sürücüsünün kendilerine küfür ve hakaret etmesi sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. S.Y., yaşanan gerginliğin bu nedenle tırmandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ambulans şoförü, oğlum M.'yi, ambulansın önüne, 'Gel buraya gel, bak burada kamera var, kameraya gülümse' diyerek çağırdı. Bu esnada ambulans şoförü oğlumun daha evvelden çatlak olan ayağına bastı. Oğlum da can havli ile kendini korumak amaçlı refleksle ambulans şoförünü itti. Akabinde ben hemşireden arabada hasta olduğunu duyunca, 'Herkes aracına binsin, araçta hasta varmış' dedim. Bu olayda sadece kendimize yönelik küfür ve hakaretler sebebiyle tartışma oldu. Ben sadece oğluma daha fazla zarar vermemesi için ve şahsı da sakinleştirmek için, 'Kardeşim ne yapıyorsun' diyerek yakasından tutarak ittim. Kesinlikle boğazını sıkmadım."