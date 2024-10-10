Bursa’da ikinci Semih Çelik vakası! 2 kızı kalaşnikofla takip etti: Organlarının tadına bakacağım

"BU KIZIN ORGANLARINI YAKACAĞIM"

Tutuklanan Hasan Süvarioğulları'nın yazdığı mesaj ise adeta kan dondurdu. Hasan Süvarioğulları yazdığı mesajda, "Ben o kızın organlarını satıp yakmayı düşünüyorum yakmadan önce tadına bakmak istiyorum ama olmuyor tek başına çıkmıyor dışarı. Seninle bir plan yapalım parayı kırışırız aramızda. Ne dersin hem kızın tadına da baktırırım sana" şeklindeki ifadeleri kan dondurdu.