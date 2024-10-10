SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da ikinci Semih Çelik vakası! 2 kızı kalaşnikofla takip etti: Organlarının tadına bakacağım

İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından katledilmesi akıllardan çıkmazken bir başka vaka da Bursa'dan geldi. Bursa İnegöl'de Hasan Süvarioğulları isimli bir cani, 2 kızı kalaşnikofla takip edip kapılarına dayandı. Harekete geçen ekipler Hasan Süvarioğlu'nu gözaltına aldı. Öte yandan caninin ortaya çıkan mesajları ise kan dondurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:38 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 12:11
Bursa’da ikinci Semih Çelik vakası! 2 kızı kalaşnikofla takip etti: Organlarının tadına bakacağım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Fatih Surları'ndaki cani Semih Çelik'i konuşurken bir başka skandal da Bursa'da çıktı.

Bursa İnegöl'de kan donduran olay (SAbah)Bursa İnegöl'de kan donduran olay (SAbah)

Bursa İnegöl'de 2 genç kızı kalaşnikofla takip eden Hasan Süvarioğulları İsimli caninin mesajları kan dondurdu.

Sosyal medya mesajları ortaya çıktı (Sabah)Sosyal medya mesajları ortaya çıktı (Sabah)

Kolundaki ısırık izini paylaşan genç kız, Hasan Süvarioğulları'nın kendisini kaçırmaya çalıştığını ve boğuşma sırasında kolunu ısırdığını yazdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Kendisini her gün takip eden Hasan Süvarioğulları'nın evinin kapısına kalaşnikof ile dayandığını yazan genç kızın mesajları Emniyet ekiplerini alarma geçirdi.

Ekipler harekete geçti (Sabah)Ekipler harekete geçti (Sabah)

KISKIVRAK YAKALANDI
Sosyal medyadaki paylaşımları gören ve hemen harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kimliğini belirlediği şüpheliyi yakın takibe aldı. Ekipler, kısa süren bir takibin ardından Hasan Süvarioğulları'nı gözaltına aldı.

Bursa'da ikinci Semih Çelik vakası (Sabah)Bursa'da ikinci Semih Çelik vakası (Sabah)

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında hazırlanan evraklarla birlikte Adliyeye sevk edilen Hasan Süvarioğulları, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAN DONDURAN MESAJLAR
Genç kızın sosyal medyaya yansıyan mesajlarında, "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Ablama bile mesajlar atıyor. Kalaşnikof ile kapıma geldi" sözleri tüyler ürpertti.

Kasapta etleri kemikten ayırıyordu! Sur canisi Semih Çelikin ustası şoka girdi: Bizi de doğrayabilirdiKasapta etleri kemikten ayırıyordu! Sur canisi Semih Çelikin ustası şoka girdi: Bizi de doğrayabilirdi

"BU KIZIN ORGANLARINI YAKACAĞIM"
Tutuklanan Hasan Süvarioğulları'nın yazdığı mesaj ise adeta kan dondurdu. Hasan Süvarioğulları yazdığı mesajda, "Ben o kızın organlarını satıp yakmayı düşünüyorum yakmadan önce tadına bakmak istiyorum ama olmuyor tek başına çıkmıyor dışarı. Seninle bir plan yapalım parayı kırışırız aramızda. Ne dersin hem kızın tadına da baktırırım sana" şeklindeki ifadeleri kan dondurdu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108’i mercek altına aldı... Arşivden çıkan Danıştay 10 takozu
Başkan Erdoğan Pelin Karaca’nın ailesiyle görüştü! Annesi gözyaşlarına boğuldu: En büyük hayali sizinle görüşmekti
Başkan Erdoğan’dan Balkan seferi: Arnavutluk ve Sırbistan’ı ziyaret edecek
Müge Anlı Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir canlı yayında oğluna ne yaptığını itiraf etti
Kayıp Rojin’in son görüntüleri! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı: Bardakçı Köyü ve beyaz araç mercek altına alındı
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin’e hareket etti! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası! 2. Batshuayi vakası
ABD’de Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi
Kasapta etleri kemikten ayırıyordu! Sur canisi Semih Çelik’in ustası şoka girdi: Bizi de doğrayabilirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Firmalar tek tek ifşalandı! Salça diye bize ne yedirdiler...
Galatasaray’da Jelert’e kötü haber! Ocak’ta Milan’ın yıldızı geliyor
Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum
CHP’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?
SON DAKİKA