Bursa’da ikinci Semih Çelik vakası! 2 kızı kalaşnikofla takip etti: Organlarının tadına bakacağım

Türkiye Fatih Surları'ndaki cani Semih Çelik'i konuşurken bir başka skandal da Bursa'da çıktı.
Türkiye Fatih Surları'ndaki cani Semih Çelik'i konuşurken bir başka skandal da Bursa'da çıktı.
Bursa İnegöl'de 2 genç kızı kalaşnikofla takip eden Hasan Süvarioğulları İsimli caninin mesajları kan dondurdu.
Kolundaki ısırık izini paylaşan genç kız, Hasan Süvarioğulları'nın kendisini kaçırmaya çalıştığını ve boğuşma sırasında kolunu ısırdığını yazdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Kendisini her gün takip eden Hasan Süvarioğulları'nın evinin kapısına kalaşnikof ile dayandığını yazan genç kızın mesajları Emniyet ekiplerini alarma geçirdi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Sosyal medyadaki paylaşımları gören ve hemen harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kimliğini belirlediği şüpheliyi yakın takibe aldı. Ekipler, kısa süren bir takibin ardından Hasan Süvarioğulları'nı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında hazırlanan evraklarla birlikte Adliyeye sevk edilen Hasan Süvarioğulları, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAN DONDURAN MESAJLAR
Genç kızın sosyal medyaya yansıyan mesajlarında, "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Ablama bile mesajlar atıyor. Kalaşnikof ile kapıma geldi" sözleri tüyler ürpertti.
"BU KIZIN ORGANLARINI YAKACAĞIM"
Tutuklanan Hasan Süvarioğulları'nın yazdığı mesaj ise adeta kan dondurdu. Hasan Süvarioğulları yazdığı mesajda, "Ben o kızın organlarını satıp yakmayı düşünüyorum yakmadan önce tadına bakmak istiyorum ama olmuyor tek başına çıkmıyor dışarı. Seninle bir plan yapalım parayı kırışırız aramızda. Ne dersin hem kızın tadına da baktırırım sana" şeklindeki ifadeleri kan dondurdu.