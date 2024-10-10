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Güzellik merkezi skandallarına bir yenisi daha eklendi! Sevim Alan'a dava açıldı! İlk açıklama geldi

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen ve onun gibi Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. Alan'ın Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı halde onayı varmış gibi kozmetik ürün satışı yapıp, yasadışı yollardan ürettikleri veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı kaydedildi. Alan'dan da olaya ilişkin bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 12:17 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 12:17
Güzellik merkezi skandallarına bir yenisi daha eklendi! Sevim Alan’a dava açıldı! İlk açıklama geldi

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Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan'ın Sağlık Bakanlığı'nından onaysız kozmetik ürün satışı yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikâyetçi oldu. Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtti. Ayrıca Alan Güzellik Merkezi'ndeki işlemlerde kullanılan ürünlerin iç ve dış ambalajlarında yasal olarak yer alması gereken unsurların bulunmadığını da kaydetti.

Sevim Alan (Fotoğraf: Alan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)Sevim Alan (Fotoğraf: Alan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)


BİLİRKİŞİ USULSÜZLÜKLERİ BELİRLEDİ
Savcılık şikâyetin ardından soruşturmaya başladı, bilirkişi raporu da aldı. Raporda, markaya ait kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı sisteminde kaydının olmadığı, ambalaj üzerinde yer alması gereken ürün formülasyon içeriğinin bulunmadığı, üretim ve son kullanma tarihlerinin parti ve seri numarasının yazılı olmadığı, raf ömrünün belirtilmediği, özel kullanım önlemlerinin yer almadığı aktarıldı.

Kozmetik ürünlerin takibini sağlayabilmek için piyasaya arz edilmeden Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapılmasının ve kaydının oluşturulmasının zorunlu olduğu da kaydedilen raporda, markalı kozmetik ürünlerinin Sevim Alan ismiyle faaliyet gösteren güzellik salonu şubelerine ait sosyal medya hesaplarından, bir e-ticaret mağazasından da satışının yapıldığı ifade edildi.

Sevim Alan, Dilan Polat ve Sıla DoğuSevim Alan, Dilan Polat ve Sıla Doğu



Sabah'ta yer alan habere göre; Markanın sabun, krem, vücut spreyi, kaş kirpik serumu gibi birçok kozmetik ürünü satışı yaptığı belirtilen raporda, bu ürünlerle Sevim Alan'ın güzellik merkezlerinde insanlara işlem de yapıldığı kaydedildi. Ayrıca ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı halde onayı varmış gibi, doğal olmadığı halde doğalmış gibi sundukları ve şüphelilerin yasadışı yollardan ürettikleri veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı aktarıldı.

Sevim Alan.Sevim Alan.



ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ İLE SAĞLIĞA TEHLİKELİ İLAÇ YAPMA-SATMADAN DAVA
Savcılık, şüphelilerin satmış oldukları ve güzellik salonunda kullanmış oldukları ürünlerle suç işlediklerini belirtti. "Zehirli Madde İmali ve Ticareti Yapmak" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" suçlarından 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ŞİKAYETİNE DE AYRI DAVA AÇILDI
Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen ve onun gibi güzellik merkezlerinin sahibi olan Sevim Alan'a bir dava da İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine açıldı. Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin Beylikdüzü şubesinde yapılan denetimde, çatlak tedavisinde kullanılan cihaz, lazer cihazı, ödem attırdığı belirtilen lenf drenaj ve çeşitli işlemler için kullanılan cihazlar görüldü.

Sevim Alan (Fotoğraf: Alan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)Sevim Alan (Fotoğraf: Alan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)


Şubenin sosyal medya hesaplarında ise gözaltı vitamin dolgusu, gözaltı renk eşitleme, iğnesiz botoks, kolajen ip, somon kolajen, ejderha meyvesi vitamini gibi uygulamalar yapıldığına dair paylaşımlar olduğu tespit edildi. Alan savunmasında, suçlamayı kabul etmedi. Güzellik merkezinin işletmesini bir süre Bihter isimli bir kişiye verdiğini, Instagram hesabını da bu şahsın kullandığını, işletmeyi tekrar geri aldığını ancak Instagram hesabını geri alamadığını söyledi. "Orada yapılan paylaşımların benimle bir ilgisi yok" dedi.


YETKİSİZ SAĞLIK HİZMETİNE 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcılık, botoks uygulama işlemine ilişkin eğitim, plastik ve estetik cerrahi ile dermatoloji uzmanlık eğitimi içerisinde verildiğinden bu işlemin hekimlik sıfatına sahip olan kişiler tarafından yapılmış olması gerektiğini belirtti. İple yüz asma tedavisinin de tıbbi bir uygulama olduğunun kabul edildiği ve hekimler tarafından uygulanması gerektiğini kaydeden savcılık şüphelinin, yetkisiz şekilde sağlık hizmeti verdiğini ifade etti. Sevim Alan'ın "yetkisiz sağlık hizmeti verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.

Sevim Alan (Fotoğraf: Alan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)Sevim Alan (Fotoğraf: Alan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)


RUHSATSIZ, YETKİSİZ, İZİNSİZ
Yine aynı şekilde aynı isim hakkında benzer bir dava daha açıldı. Bir denetim de Şişli'deki güzellik merkezine yapıldı. Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde hekim olmadan ruhsatsız, yetkisiz ve izinsiz olarak sağlık hizmeti sunulduğu tespiti yapıldı. Savcılık iş yeri sahibi Sevim Alan'ın dosyaya ruhsatname sunduğunu ancak ruhsatın denetimden sonra alındığının tespit edildiğini belirledi. Hem Alan'ın hem de o şubede çalışan bir kişinin "yetkisiz sağlık hizmeti verme" ve "hasta tedavi etme veya tabip unvanı takınma" suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

HABERLER ASILSIZ SAVUNMASI
Alan, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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