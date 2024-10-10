Güzellik merkezi skandallarına bir yenisi daha eklendi! Sevim Alan’a dava açıldı! İlk açıklama geldi

ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ İLE SAĞLIĞA TEHLİKELİ İLAÇ YAPMA-SATMADAN DAVA Savcılık, şüphelilerin satmış oldukları ve güzellik salonunda kullanmış oldukları ürünlerle suç işlediklerini belirtti. "Zehirli Madde İmali ve Ticareti Yapmak" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" suçlarından 6'şar yıla kadar hapislerini istedi. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ŞİKAYETİNE DE AYRI DAVA AÇILDI Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen ve onun gibi güzellik merkezlerinin sahibi olan Sevim Alan 'a bir dava da İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine açıldı. Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin Beylikdüzü şubesinde yapılan denetimde, çatlak tedavisinde kullanılan cihaz, lazer cihazı, ödem attırdığı belirtilen lenf drenaj ve çeşitli işlemler için kullanılan cihazlar görüldü.

Sevim Alan (Fotoğraf: Alan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)



Şubenin sosyal medya hesaplarında ise gözaltı vitamin dolgusu, gözaltı renk eşitleme, iğnesiz botoks, kolajen ip, somon kolajen, ejderha meyvesi vitamini gibi uygulamalar yapıldığına dair paylaşımlar olduğu tespit edildi. Alan savunmasında, suçlamayı kabul etmedi. Güzellik merkezinin işletmesini bir süre Bihter isimli bir kişiye verdiğini, Instagram hesabını da bu şahsın kullandığını, işletmeyi tekrar geri aldığını ancak Instagram hesabını geri alamadığını söyledi. "Orada yapılan paylaşımların benimle bir ilgisi yok" dedi.



YETKİSİZ SAĞLIK HİZMETİNE 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, botoks uygulama işlemine ilişkin eğitim, plastik ve estetik cerrahi ile dermatoloji uzmanlık eğitimi içerisinde verildiğinden bu işlemin hekimlik sıfatına sahip olan kişiler tarafından yapılmış olması gerektiğini belirtti. İple yüz asma tedavisinin de tıbbi bir uygulama olduğunun kabul edildiği ve hekimler tarafından uygulanması gerektiğini kaydeden savcılık şüphelinin, yetkisiz şekilde sağlık hizmeti verdiğini ifade etti. Sevim Alan'ın "yetkisiz sağlık hizmeti verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.