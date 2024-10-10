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Tansiyon krizlerine son: Kan şekerini frenliyor! Özellikle o saatte tüketilmeli

Diyabet günümüzde birçok insanın hayatını etkileyen bir hastalık. Kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan bu durum beslenme alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirmeyi gerektiriyor. Ancak ilaç tedavisinin yanı sıra doğal yöntemlerle de bu hastalığı yönetmek mümkün. Peki nasıl? İşte kan şekerini dengelemeye yardımcı olan o bitkisel karışım...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:09 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:09
Tansiyon krizlerine son: Kan şekerini frenliyor! Özellikle o saatte tüketilmeli

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Özellikle son günlerde evde kan şekerini dengelemeye dair tarifler sıklıkla araştırılıyor. Bu tarifler arasında en etkili olanlardan biri ise: Kombucha çayı! Bu çay fermente edilmiş bir içecek olup sindirim sağlığını desteklemesi ve kan şekerini dengeleyici etkileri ile bilinmekte. Diyabet hastaları için önerilen bu çay düzenli tüketildiğinde kan şekerinin ani yükselmelerini engelleyebilir.

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Kombucha çayının faydaları

Kombucha çayı içeriğindeki probiyotikler sayesinde sindirim sistemini güçlendirir. Ayrıca kan şekerini düzenleyici etkisi ile tansiyon krizlerinin önüne geçmeye yardımcı olabilir. Uzmanlara göre akşam yemeklerinden önce tüketildiğinde diyabet yönetiminde etkili sonuçlar elde edilebilir.

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Kombucha çayı nasıl hazırlanır?

İhtiyacınız olan malzemeler:

1 litre içme suyu

5 yemek kaşığı şeker

3 adet siyah poşet çay

Kombucha kültürü

Yapılışı:

Öncelikle suyu kaynatın.

Kaynayan suya şekeri ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

Ardından, siyah çay poşetlerini ekleyin ve karışımı oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Oda sıcaklığına gelen çayı süzün ve kombucha kültürünü ekleyin.

Karışımı 2 hafta boyunca fermente olması için bekletin.

Fermentasyon süresi tamamlandıktan sonra çayı tüketebilirsiniz.

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