Tansiyon krizlerine son: Kan şekerini frenliyor! Özellikle o saatte tüketilmeli

Özellikle son günlerde evde kan şekerini dengelemeye dair tarifler sıklıkla araştırılıyor. Bu tarifler arasında en etkili olanlardan biri ise: Kombucha çayı! Bu çay fermente edilmiş bir içecek olup sindirim sağlığını desteklemesi ve kan şekerini dengeleyici etkileri ile bilinmekte. Diyabet hastaları için önerilen bu çay düzenli tüketildiğinde kan şekerinin ani yükselmelerini engelleyebilir.