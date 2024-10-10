Tansiyon krizlerine son: Kan şekerini frenliyor! Özellikle o saatte tüketilmeli

Özellikle son günlerde evde kan şekerini dengelemeye dair tarifler sıklıkla araştırılıyor. Bu tarifler arasında en etkili olanlardan biri ise: Kombucha çayı! Bu çay fermente edilmiş bir içecek olup sindirim sağlığını desteklemesi ve kan şekerini dengeleyici etkileri ile bilinmekte. Diyabet hastaları için önerilen bu çay düzenli tüketildiğinde kan şekerinin ani yükselmelerini engelleyebilir.
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Kombucha çayının faydaları
Kombucha çayı içeriğindeki probiyotikler sayesinde sindirim sistemini güçlendirir. Ayrıca kan şekerini düzenleyici etkisi ile tansiyon krizlerinin önüne geçmeye yardımcı olabilir. Uzmanlara göre akşam yemeklerinden önce tüketildiğinde diyabet yönetiminde etkili sonuçlar elde edilebilir.
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Kombucha çayı nasıl hazırlanır?
İhtiyacınız olan malzemeler:
1 litre içme suyu
5 yemek kaşığı şeker
3 adet siyah poşet çay
Kombucha kültürü
Yapılışı:
Öncelikle suyu kaynatın.
Kaynayan suya şekeri ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.
Ardından, siyah çay poşetlerini ekleyin ve karışımı oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.
Oda sıcaklığına gelen çayı süzün ve kombucha kültürünü ekleyin.
Karışımı 2 hafta boyunca fermente olması için bekletin.
Fermentasyon süresi tamamlandıktan sonra çayı tüketebilirsiniz.