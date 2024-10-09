Pençe Kilit şehidi memleketine getirildi! Şehidin babasından duygu dolu sözler: “Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu”

"ÜLKESİ, DEVLETİ, NAMUSU İÇİN KAHRAMANCA ŞEHİT OLDU" Şehidin babası Hasan Alan, "Allah'a hamt olsun ki Allah yolunda şehit oldu. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu. Hepimizin çocuğu var. Hepimiz gideceğiz. Belki bize kefen de nasip olmaz. En azından oğluma kefen de nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan naaşı havaalanında karşılandı (İHA)



VALİ HATİPOĞLU'NDAN BÖLÜCÜLERE KARŞI SERT TEPKİ!



Vali Numan Hatipoğlu ise, "Bu topraklarda hür ve bağımsız olarak ayaklarımızın üzerinde dimdik bir şekilde yaşama iradesini ortaya koyduğumuz andan itibaren biz buna hazırlık bir milletiz. Bizde kahramanlar bitmez. Dolasıyla bu topraklar için hesap tutmaya kalkışan, ülkemizin birliğini beraberliğini, kardeşliği baltalamaya çalışan herkesin er yada geç hakkettiği şekilde belasını bulacağını tarih gösterdi. Gelecekte de gösterecek. Milletimizin mayasındaki o haslet hiçbir zaman tükenmez. Biz dosdoğru olduktan sonra Allah'ın yardımıyla tüm dünyada mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi baltalamaya çalışan her türlü nifak tohumunu boğacağız" diye konuştu.