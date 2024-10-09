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Pençe Kilit şehidi memleketine getirildi! Şehidin babasından duygu dolu sözler: “Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu”

Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın naaşı memleketi Elazığ’a getirildi. Havaalanında şehit oğlunun naaşını karşılayan acılı baba Hasan Alan'ın evladı için sözleri ise yürekleri burktu... Baba Alan, “Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu” diye konuştu.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 02:00 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 02:00
Pençe Kilit şehidi memleketine getirildi! Şehidin babasından duygu dolu sözler: Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu

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Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi. Havaalanında şehit oğlunun naaşını karşılayan baba Hasan Alan, "Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu" dedi.

Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan memleketi Elazığ'a getirildi (İHA)Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan memleketi Elazığ'a getirildi (İHA)

TACİZ ATEŞİ SONUCU ŞEHİT DÜŞTÜ

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit düştü.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI!

Şehidin, Elazığ'da Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber akşam saatlerinde sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.
Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehidin naaşı havaalanında karşılandı (İHA)Şehidin naaşı havaalanında karşılandı (İHA)

TÖREN SONRASI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Şehit Sefer Alan, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirdi.
Şehidin naaşını Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ailesi, askeri erkan ve polis ekipleri karşıladı.
Askeri uçaktan indirilen ve meslektaşları tarafından cenaze aracına taşınan Alan'ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına kondu.

Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan (İHA)Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan (İHA)

"ÜLKESİ, DEVLETİ, NAMUSU İÇİN KAHRAMANCA ŞEHİT OLDU"

Şehidin babası Hasan Alan, "Allah'a hamt olsun ki Allah yolunda şehit oldu. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu. Hepimizin çocuğu var. Hepimiz gideceğiz. Belki bize kefen de nasip olmaz. En azından oğluma kefen de nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan naaşı havaalanında karşılandı (İHA)Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan naaşı havaalanında karşılandı (İHA)

VALİ HATİPOĞLU'NDAN BÖLÜCÜLERE KARŞI SERT TEPKİ!

Vali Numan Hatipoğlu ise, "Bu topraklarda hür ve bağımsız olarak ayaklarımızın üzerinde dimdik bir şekilde yaşama iradesini ortaya koyduğumuz andan itibaren biz buna hazırlık bir milletiz. Bizde kahramanlar bitmez. Dolasıyla bu topraklar için hesap tutmaya kalkışan, ülkemizin birliğini beraberliğini, kardeşliği baltalamaya çalışan herkesin er yada geç hakkettiği şekilde belasını bulacağını tarih gösterdi. Gelecekte de gösterecek. Milletimizin mayasındaki o haslet hiçbir zaman tükenmez. Biz dosdoğru olduktan sonra Allah'ın yardımıyla tüm dünyada mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi baltalamaya çalışan her türlü nifak tohumunu boğacağız" diye konuştu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın naaşını Vali Numan Hatipoğlu'da karşıladı (İHA)Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın naaşını Vali Numan Hatipoğlu'da karşıladı (İHA)

Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın öğlen namazının ardından düzenlenecek tören ile son yolcuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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