Pençe Kilit şehidi memleketine getirildi! Şehidin babasından duygu dolu sözler: “Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu”

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi. Havaalanında şehit oğlunun naaşını karşılayan baba Hasan Alan, "Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu" dedi.
Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan memleketi Elazığ'a getirildi (İHA)
TACİZ ATEŞİ SONUCU ŞEHİT DÜŞTÜ
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit düştü.
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Şehidin, Elazığ'da Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber akşam saatlerinde sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.
Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.
Şehidin naaşı havaalanında karşılandı (İHA)
TÖREN SONRASI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Şehit Sefer Alan, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirdi.
Şehidin naaşını Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ailesi, askeri erkan ve polis ekipleri karşıladı.
Askeri uçaktan indirilen ve meslektaşları tarafından cenaze aracına taşınan Alan'ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına kondu.