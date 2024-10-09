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Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde medikal malzemelerin üretimini yapan tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın ihbarının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:50 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:50
Beylikdüzü’nde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Beylikdüzü'nde medikal malzeme üreten tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın

Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın (DHA)Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın (DHA)

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan tekstil fabrikasında çıktı.

Yangına ekipler müdahalede bulundu (DHA)Yangına ekipler müdahalede bulundu (DHA)

Fabrikada dumanları görerek dışarı çıkan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK!

İtfaiye ekipleri tarafıdan yangın söndürüldü (DHA)İtfaiye ekipleri tarafıdan yangın söndürüldü (DHA)

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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