Beylikdüzü’nde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde medikal malzeme üreten tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Beylikdüzü'nde medikal malzeme üreten tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan tekstil fabrikasında çıktı.
Fabrikada dumanları görerek dışarı çıkan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK!
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.