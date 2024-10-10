Dünya’yı bu hafta şiddetli bir fırtına vuracak! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin... Şebekeler, uydular tehlike altında!

Güneş fırtınaları, Güneş'in yüzeyinden büyük miktarlarda enerji ve yüklü parçacıkların dışarı fırlamasıyla oluşan kozmik olaylardır. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde auroralar olarak bilinen büyüleyici ışık gösterilerine neden olabilir.

Bu olay, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştığı, hatta zirveye ulaştığı bir döneme denk geliyor. Mayıs ayında gezegen, son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınalarını yaşamış ve kutuplardan uzak bölgelerde bile gökyüzünde renkli görüntüler oluşmuştu.