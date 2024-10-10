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Dünya'yı bu hafta şiddetli bir fırtına vuracak! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin... Şebekeler, uydular tehlike altında!

ABD'li bilim insanları, Güneş'ten kopan dev bir plazma topunun ve beraberindeki manyetik alanın bu sabah saatlerinden itibaren Dünya'ya ulaşabileceğini açıkladı. Uzmanlar, bu çarpışmanın jeomanyetik fırtınalara yol açabileceğini ve özellikle yüksek enlemlerde yaşayanların gökyüzünde göz kamaştırıcı aurora gösterilerine tanık olabileceğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:13 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:13
Dünya’yı bu hafta şiddetli bir fırtına vuracak! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin... Şebekeler, uydular tehlike altında!

Güneş fırtınaları, Güneş'in yüzeyinden büyük miktarlarda enerji ve yüklü parçacıkların dışarı fırlamasıyla oluşan kozmik olaylardır. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde auroralar olarak bilinen büyüleyici ışık gösterilerine neden olabilir.

Dünya’yı bu hafta şiddetli bir fırtına vuracak! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin... Şebekeler, uydular tehlike altında!

Bu olay, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştığı, hatta zirveye ulaştığı bir döneme denk geliyor. Mayıs ayında gezegen, son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınalarını yaşamış ve kutuplardan uzak bölgelerde bile gökyüzünde renkli görüntüler oluşmuştu.

Dünya’yı bu hafta şiddetli bir fırtına vuracak! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin... Şebekeler, uydular tehlike altında!

Şiddetli fırtına uyarısı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden Shawn Dahl, "Mevcut beklenti, fırtınanın sabah veya öğle saatlerinde, Doğu Zaman Dilimi'nde etkisini göstereceği ve bir sonraki güne kadar sürebileceği yönünde" dedi.

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