Kan donduran cinayette yeni gelişme: Narin Güran’ın nerede öldürüldüğü netleşti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Narin Güran'ın evinde topladığı deliller ve üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre Narin Güran'ın kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.



DELİLLERİ YOK ETMEK İSTEMİŞLER

Evde bir çok delilin yok edilmesi için birçok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi. Evdeki tüm delillerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi. Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre, tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in eve geldiği 15.15'ten önce kardeşi Arif Güran'ın evinde bulunduğu, Narin'in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.



BABASI DA EVİN İÇİNDEYDİ...

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin'in katledildiği saat 15.15'den çok kısa bir süre içinde Arif Güran'ın (babası) evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran'ın da eve geldiği saptandı. Maşallah Güran ve Hediye Güran'ın belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

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