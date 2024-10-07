Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş! Karartılan deliler ortaya mı çıktı?

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamış, kaybının 21. gününde Eğertutmaz Deresi'nde yapılan inceleme kapsamında cansız bedeninin bir çuval içerisinde dere yatağına koyulduğu tespit edilmişti.

Olay sonrası aralarında annesi Yüksel Güran, amcaları Salim ve Fuat Güran, yengesi Hediye Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmış; tüm köy halkı ise sorguya alınmıştı.