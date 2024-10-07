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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş! Karartılan deliler ortaya mı çıktı?

Türkiye'nin derinden sarsan Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. İncelemeler sonucunda minik Narin'in evde öldürüldüğü kesinleşirken, flaş bir detay gün yüzüne çıktı. 29 Ağustos günü köyden yapılan bir canlı yayında Narin'in evinde kurumaya bırakılmış halı, yolluk, örtü ve battaniye gibi birçok eşya dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:36 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:40
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş! Karartılan deliler ortaya mı çıktı?

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamış, kaybının 21. gününde Eğertutmaz Deresi'nde yapılan inceleme kapsamında cansız bedeninin bir çuval içerisinde dere yatağına koyulduğu tespit edilmişti.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş! Karartılan deliler ortaya mı çıktı?

Olay sonrası aralarında annesi Yüksel Güran, amcaları Salim ve Fuat Güran, yengesi Hediye Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmış; tüm köy halkı ise sorguya alınmıştı.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 29 Ağustos tarihinde görüntülenmiş! Karartılan deliler ortaya mı çıktı?

KENDİ EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemeler kapsamında Narin Güran'ın kendi evinde bir oda içerisinde öldürüldüğü sonucuna varıldı.

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