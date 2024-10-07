Niyeti kavgayı ayırmaktı ama bir anda ortalık karıştı! 4 kişiyi vurdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen 43 yaşındaki V.E.B., kendisini darp etmek isteyen gruptan 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekipleri 4 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
4 KİŞİYİ YARALADI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Villa inşaatında çalışan bir kişi ile bir grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen V.E.B. tarafları ayırmak istedi.
Sakarya'da kavgayı ayırmak isteyen şahıs 4 kişiyi yaraladı (DHA)
Kavga eden taraflardan biri telefonla olay yerine yakınlarını çağırdı. Olay yerine gelen kişiler iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyen V.E.B.'ye saldırdı. Grubun kendisine saldırması üzerine tabancasını ateşleyen V.E.B., 4 kişiyi vurdu.
Olayda, İsmail A. (41), oğlu Emrullah A. (21), Emrah K. (35) ve H.A. (42) yaralandı. 4 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.
Silahla yaralanan kişiler tedavi altına alındı (DHA)
EKİPLER HER YERDE ARIYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sapanca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan V.E.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.