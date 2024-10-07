SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Niyeti kavgayı ayırmaktı ama bir anda ortalık karıştı! 4 kişiyi vurdu

Sakarya'da villa inşaatında çalışan bir işçi ile farklı bir inşaatta çalışan işçi arasında yaşanan tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmak istedi. O esnada kendisi de darp edilince silahına davranan şahıs 4 kişiyi yaraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 22:35 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 22:35
Niyeti kavgayı ayırmaktı ama bir anda ortalık karıştı! 4 kişiyi vurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen 43 yaşındaki V.E.B., kendisini darp etmek isteyen gruptan 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekipleri 4 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kavgayı ayırmak isterken kendisine saldıran 4 kişiyi tabancayla vurdu

4 KİŞİYİ YARALADI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Villa inşaatında çalışan bir kişi ile bir grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen V.E.B. tarafları ayırmak istedi.

Sakarya'da kavgayı ayırmak isteyen şahıs 4 kişiyi yaraladı (DHA)Sakarya'da kavgayı ayırmak isteyen şahıs 4 kişiyi yaraladı (DHA)

Kavga eden taraflardan biri telefonla olay yerine yakınlarını çağırdı. Olay yerine gelen kişiler iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyen V.E.B.'ye saldırdı. Grubun kendisine saldırması üzerine tabancasını ateşleyen V.E.B., 4 kişiyi vurdu.

Olayda, İsmail A. (41), oğlu Emrullah A. (21), Emrah K. (35) ve H.A. (42) yaralandı. 4 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silahla yaralanan kişiler tedavi altına alındı (DHA)Silahla yaralanan kişiler tedavi altına alındı (DHA)

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sapanca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan V.E.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA