Niyeti kavgayı ayırmaktı ama bir anda ortalık karıştı! 4 kişiyi vurdu

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen 43 yaşındaki V.E.B., kendisini darp etmek isteyen gruptan 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekipleri 4 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavgayı ayırmak isterken kendisine saldıran 4 kişiyi tabancayla vurdu 4 KİŞİYİ YARALADI OLAY YERİNDEN KAÇTI Villa inşaatında çalışan bir kişi ile bir grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen V.E.B. tarafları ayırmak istedi.

Sakarya'da kavgayı ayırmak isteyen şahıs 4 kişiyi yaraladı (DHA) Kavga eden taraflardan biri telefonla olay yerine yakınlarını çağırdı. Olay yerine gelen kişiler iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyen V.E.B.'ye saldırdı. Grubun kendisine saldırması üzerine tabancasını ateşleyen V.E.B., 4 kişiyi vurdu. Olayda, İsmail A. (41), oğlu Emrullah A. (21), Emrah K. (35) ve H.A. (42) yaralandı. 4 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.