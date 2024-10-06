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Türkiye Semih Çelik'in katliamını konuşurken İzmir'den skandal görüntü! Valilikten açıklama

Türkiye İstanbul Fatih'teki vahşetin şokunu henüz üzerinden atamazken İzmir'de bir korku evinin reklam panosu büyük tepki çekti. Peş peşe gelen şikayet sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:35
Türkiye Semih Çelik’in katliamını konuşurken İzmir’den skandal görüntü! Valilikten açıklama

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Türkiye Fatih Surları'ndaki katliamı konuşurken İzmir'den gelen bir görüntü büyük tepki çekti.

İzmir'de skandal görüntü (DHA)İzmir'de skandal görüntü (DHA)

İzmir'deki bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından toplatılırken, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İzmir'de tepki çeken korku evinin reklam panosu (DHA)İzmir'de tepki çeken korku evinin reklam panosu (DHA)

Alsancak semti 1485 Sokak'taki bir korku evinin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19), 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırması nedeniyle toplatıldı.

İzmir'de skandal görüntü (DHA)İzmir'de skandal görüntü (DHA)

Şikayet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.

İzmir Valiliği'nden açıklama (DHA)İzmir Valiliği'nden açıklama (DHA)

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

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