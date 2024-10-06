Türkiye Semih Çelik’in katliamını konuşurken İzmir’den skandal görüntü! Valilikten açıklama

İzmir Valiliği'nden açıklama (DHA)

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.