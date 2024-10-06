Samsun’da feci kaza! Tramvay ile ambulans birbirine girdi

İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Fuar Caddesi istikametine gitmeye çalışan İbrahim Ceylan yönetimindeki 55 AJH 197 plakalı ambulans, Gar durağından çıkan vatman Sinan E. idaresindeki tramvay ile çarpıştı.

Tramvay ile ambulans çarpıştı (DHA)

Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ceylan ile sağlık çalışanları Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazer ile tramvay yolcusu Mehmet Eşici yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.