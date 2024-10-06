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Samsun'da feci kaza! Tramvay ile ambulans birbirine girdi

Samsun İlkadım'da hareket halindeki tramvay ile yolun karşısına geçmek isteyen ambulans çarpıştı. Kazada ambulans devrilirken 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 22:57 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 22:57
Samsun’da feci kaza! Tramvay ile ambulans birbirine girdi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde duraktan kalkan tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen ambulansa çarptı. Devrilen ambulansta 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza (DHA)Samsun'da feci kaza (DHA)

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Fuar Caddesi istikametine gitmeye çalışan İbrahim Ceylan yönetimindeki 55 AJH 197 plakalı ambulans, Gar durağından çıkan vatman Sinan E. idaresindeki tramvay ile çarpıştı.

Tramvay ile ambulans çarpıştı (DHA)Tramvay ile ambulans çarpıştı (DHA)

Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ceylan ile sağlık çalışanları Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazer ile tramvay yolcusu Mehmet Eşici yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi (DHA)İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi (DHA)

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan meslektaşları ile tramvay yolcusunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

Yolun kapanmasından dolayı tramvaylar kısa süreliğine ters istikametten ulaşım sağladı.

Ambulansın fuar içinde bulunan düğün salonundaki bir vakaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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