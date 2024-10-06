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İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacağını duyurdu. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırdı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sürücüler zor anlar yaşadı. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 01:04 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 02:25
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Manisa, Çankırı, Samsun ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 2 saatlik periyotta yerel gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Şimşekler geceyi aydınlattı

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Uyarılar sonrası mega kent İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Şimşekler ise geceyi aydınlattı.

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRDI
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
İstanbul Valiliği, "Meteoroloji'ye göre; Önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü #sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 19°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Çankırı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde batısının, yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz bölümünün çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu

KARS 2°C, 22°C
Az bulutlu

MALATYA 10°C, 29°C
Az bulutlu

VAN 5°C, 22°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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