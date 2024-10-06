UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI İstanbul Valiliği, "Meteoroloji'ye göre; Önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü #sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.

#Meteoroloji 'ye göre; 🟨Önümüzdeki 2 saatlik periyotta #İstanbul 'da yerel gök gürültülü #sağanak #yağış bekleniyor. ☔️⛈️ Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. ⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. @gul_davut @meteoroloji_twi pic.twitter.com/ONfmds9FvU

Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul 'da yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 19°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu