AKDENİZ
Az bulutlu ve açık. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Çankırı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde batısının, yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz bölümünün çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu
KARS 2°C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA 10°C, 29°C
Az bulutlu
VAN 5°C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık