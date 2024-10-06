Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: 500 bin TL’lik soru açıldı!

Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk! Yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruya kadar doğru cevabı vererek 1 milyon TL'lik final sorusunu da açtırmaya hak kazandı.

Oktay Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalye ile stüdyoya gelen kendi hayat hikayesini şöyle anlattı:

"İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü okuyorum. Engelliyim. Bacaklarımda güç yok sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum".