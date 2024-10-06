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Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu: 500 bin TL'lik soru açıldı!

Atv ekranlarında büyük ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yayınlanan yeni bölümde yeni bölümde 500 bin TL değerindeki soru açıldı. Yarışmacı, Ramazan Çulha risk aldı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmak için soruyu cevapladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: 500 bin TL’lik soru açıldı!

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Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk! Yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruya kadar doğru cevabı vererek 1 milyon TL'lik final sorusunu da açtırmaya hak kazandı.

Oktay Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalye ile stüdyoya gelen kendi hayat hikayesini şöyle anlattı:

"İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü okuyorum. Engelliyim. Bacaklarımda güç yok sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum".

Kim Milyoner Olmak İsterde aylar sonra bir ilk! Yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandıKim Milyoner Olmak İsterde aylar sonra bir ilk! Yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı

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