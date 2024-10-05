SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zonguldak'ta akılalmaz olay! Yaşlı kadını domuz sanıp vurdu

Zonguldak'ta çöplerden satılabilir malzeme biriktirerek satan Senem Çakır'ı (80), fındık bahçesine giren domuz sanan Serment Bayrak (50) av tüfeği ile vurdu. Çakır hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 19:33 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 19:44
Zonguldak’ta akılalmaz olay! Yaşlı kadını domuz sanıp vurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zonguldak'ta çöplerden satılabilir malzeme biriktirerek satan Senem Çakır'ı (80), fındık bahçesine giren domuz sanan Serment Bayrak (50) av tüfeği ile vurdu. Çakır hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA) Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA)

Edinilen bilgiye göre olay Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir evin fındık bahçesinde dolaşan Senem Çakır'ı domuz sanan Serment Bayrak, av tüfeği ile ateş etti.

Kadını domuz sanıp tüfekle vurarak öldürdü

Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA) Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA)

TÜFEKLE VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Domdom kurşunu ile vurulan kadının bağırmasıyla insan vurduğunu fark eden Bayrak'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu esnada Serment Bayrak olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem Çakır, hayatını kaybetti. Serment Bayrak ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA) Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serment Bayrak, polisteki ifadesinde bölgede defalarca domuz görüp vurduğunu, olay anında da önce havaya ateş ederek seslendiğini, cevap alamayınca domuz sanarak çalılıklara ateş ettiğini söyledi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serment Bayrak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA) Yaşlı kadını domuz sanıp av tüfeği vurdu (DHA)

OLAY YERİNE DE ÇÖP TOPLAMAK İÇİN GİTMİŞ

Öte yandan Senem Çakır'ın yaşadığı evden 'kötü koku geliyor' ve 'çöp ev' diyerek komşuları, mart ayında şikayetçi olmuştu. Belediye ekipleri, evin çevresindeki çöpleri toplasa da Çakır, "Satılacak şey çöp olur mu?" diyerek çöp biriktirdiğini reddetmişti. Çakır'ın evine yaklaşık 4 kilometre uzakta bulunan bölgede çöp toplamaya gittiği düşünülüyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak
Hatayspor - Trabzonspor | CANLI
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir
Semih Çelik’in geçen yıl çektiği video ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Can almak istiyorum
Dünya Gazze için ayaklandı! Londra, Amsterdam ve Roma’da İsrail protestosu
İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı
Kanarya’da yeni transfer şoku! Fenerbahçe’nin yıldızı ayrılaiblir
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in babası caniyi anlattı | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
CANLI | İsrail’den hastane saldırısına Hizbullah karargahı kılıfı! Tel Aviv ‘İran’a saldırmaya hazırlanıyoruz’ dedi
TBMM İsrail tehdidine karşı toplanacak! Numan Kurtulmuş açıkladı: Yangın kapımıza geldi
Özgür Özel’in normalleşme adımları: Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkarım
Avrupa Ligi ateşten gömlek! Beşiktaş’ı bekleyen tehlike
Bakanlık listeyi güncelledi! işletmeler il il ifşalandı! O lokantada domuz eti skandalı
SON DAKİKA