Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bir tarihi gece daha yaşanıyor.
Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi. Ramazan Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.
MİLYONLUK SORUYU AÇTIRMAYA HAK KAZANDI
Oktay Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalye ile stüdyoya gelen Ramazan Çulha, Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği doğru cevaplarla milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.