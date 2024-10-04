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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açılıyor! Ramazan Çulha doğru cevabı verecek mi?

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik final sorusu ile karşı karşıya geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru açıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 23:59 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 00:03
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru açılıyor! Ramazan Çulha doğru cevabı verecek mi?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bir tarihi gece daha yaşanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru açılıyor! Ramazan Çulha doğru cevabı verecek mi?

Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi. Ramazan Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru açılıyor! Ramazan Çulha doğru cevabı verecek mi?

MİLYONLUK SORUYU AÇTIRMAYA HAK KAZANDI

Oktay Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalye ile stüdyoya gelen Ramazan Çulha, Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği doğru cevaplarla milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

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