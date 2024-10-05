Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın yakalandı: Korku dolu anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane basıp, "Benim kalbimi durdurun" diyerek, çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G. (45), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.
Sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.
Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Sağlık çalışanlarının paniği kameralara yansıdı (Ekran görüntüsü/İHA)
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı.
Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın (DHA)
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.
Kadın gözaltına alınırken, ilk ifadesinde intihar etmek istediğini fakat başaramadığı için kendini öldürtmek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.