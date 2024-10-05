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Kahramanmaraş'ta akılalmaz olay! Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın yakalandı: Korku dolu anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta bir hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı. Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti. Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadının etrafa tehditler savurduğu görüldü.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 22:27 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 23:31
Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay! Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın yakalandı: Korku dolu anlar kamerada

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Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane basıp, "Benim kalbimi durdurun" diyerek, çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G. (45), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın yakalandı

Sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.

Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Sağlık çalışanlarının paniği kameralara yansıdı (Ekran görüntüsü/İHA)Sağlık çalışanlarının paniği kameralara yansıdı (Ekran görüntüsü/İHA)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı.

Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın (DHA)Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın (DHA)

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Kadın gözaltına alınırken, ilk ifadesinde intihar etmek istediğini fakat başaramadığı için kendini öldürtmek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası (DHA)Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası (DHA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anımsatıldı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası (DHA)Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası (DHA)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G. isimli kadın, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde, psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini, amacının kendisine zarar vermek olduğunu ve ikametine yakın olduğu için hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir. Olay nedeniyle hastanede herhangi bir vatandaşımız ya da sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

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