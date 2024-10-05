Mersin’de dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti!

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kız arkadaşını boğarak öldüren şahıs intihar etti.

U.A. kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sonay Öztürk Aslan'ın Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine gitti. U.A, Aslan'ı evinde henüz belirlenemeyen nedenle boğarak öldürdü.

Kendisinden haber alamayan Aslan'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETTİ

Polis, şüpheli U.A'nın kendi evinde tabancayla intihar ettiğini tespit etti.