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İnternette hastalık belirtilerini aratınca neden sıklıkla kanser çıkıyor? Meğer nedeni buymuş...

Hastalık belirtileri internet siteleri üzerinden aratılınca çoğu kişi sıklıkla kanser ile ilgili sonuçlarla karşılaşıyor. Bu durum haliyle birçok kişiyi endişelendiriyor. Peki neden Google bize en kötü senaryoyu gösteriyor? İşte habere dair merak uyandıran detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 15:06
İnternette hastalık belirtilerini aratınca neden sıklıkla kanser çıkıyor? Meğer nedeni buymuş...

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Rahatsızlık hissettiğimizde belirtilerimizi internette araştırıyoruz ve sıkça kanserle ilgili içeriklerle karşılaşıyoruz. Haliyle bu durum birçok kişiyi endişeye sürükleyebiliyor. Peki bu can sıkıcı durumun nedeni ne? Detaylara birlikte bakalım.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Neden en kötü senaryoyu görüyoruz?

Birçok hastalığın belirtileri benzerlik gösteriyor. Örneğin yorgunluk, kilo kaybı ve baş ağrısı gibi semptomlar hem basit hastalıklara hem de ciddi durumlara işaret edebiliyor. Bu nedenle yapılan aramalar kanserle ilişkilendirilmiş içeriklerle eşleşiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tıklanma taktiği

Bazı web siteleri tıklanma oranlarını artırmak için korku ve kaygı unsurlarını kullanabiliyor. Kullanıcılar korkutucu sonuçlarla karşılaştıklarında merak duygusu uyandığı için bu tür içerikleri okumaya yöneliyorlar. Bu da o sitelere yüksek trafik sağlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Google algoritma etkisi

Google en fazla tıklanan içerikleri öncelikli olarak sunma eğilimindedir. Bu durum korkutucu içeriklerin üst sıralarda görünmesine neden oluyor. Haliyle aramalarda çıkan ilk sonuçlar en kötü sonuçlar olabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Güvenilir bilgi için doktor kontrolü önemli

İnternette yapılan araştırmalar her zaman güvenilir olmayabilir ya da panik haline sürükleyebilir. Hastalık tanısı belirtiler ve kişinin sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. En doğru bilgi için mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini hatırlatalım.

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