İnternette hastalık belirtilerini aratınca neden sıklıkla kanser çıkıyor? Meğer nedeni buymuş...

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Rahatsızlık hissettiğimizde belirtilerimizi internette araştırıyoruz ve sıkça kanserle ilgili içeriklerle karşılaşıyoruz. Haliyle bu durum birçok kişiyi endişeye sürükleyebiliyor. Peki bu can sıkıcı durumun nedeni ne? Detaylara birlikte bakalım.

(Takvim Foto Arşiv) Neden en kötü senaryoyu görüyoruz? Birçok hastalığın belirtileri benzerlik gösteriyor. Örneğin yorgunluk, kilo kaybı ve baş ağrısı gibi semptomlar hem basit hastalıklara hem de ciddi durumlara işaret edebiliyor. Bu nedenle yapılan aramalar kanserle ilişkilendirilmiş içeriklerle eşleşiyor.