Sıcak hava balonu yolcu sayısında rekor bekleniyor! Rakamlar açıklandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin sıcak hava balon yolcu ve uçuş istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin sıcak hava balon turizminde rekora koştuğuna işaret eden Abdulkadir Uraloğlu, "Eylül ayı itibarıyla 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı, toplam 700 bin yerli-yabancı balon yolcusu uçuruldu. Sıcak hava balonculuğunda 2022 yılında tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılarak 750 bin kişi uçurulmuştu. Bu yıl bu sayıyı geçmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sıcak hava balonu yolculuğu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI KAPADOKYA'DAN

Uraloğlu, Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülke olduğunun altını çizerek ülkede halihazırda ruhsatlandırılmış 70 sıcak hava balon işletmesi, 6 onaylı eğitim organizasyonu ve bir üretim organizasyonunun bulunduğunu bildirdi.