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Starbucks'ın Popüler İçeceği Gençlerde Depresyon Riskini Artırıyor: Doktorlar Uyardı

Sonbaharın vazgeçilmez içeceği olan ve sosyal medyada sıkça yer alan Pumpkin Spice Latte, gençlerde depresyon riskini artırabilir mi? Bu soru, bir doktorun yaptığı uyarı ile tekrar gündeme geldi. Sağlık uzmanları, özellikle gençler arasında popüler olan bu içeceğin gençlerin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 19:48 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 19:48
Starbucks’ın Popüler İçeceği Gençlerde Depresyon Riskini Artırıyor: Doktorlar Uyardı

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Sonbaharın vazgeçilmez içeceği olan Pumpkin Spice Latte, gençlerde depresyon riskini artırabileceği gerekçesiyle uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Sağlık uzmanları, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan bu içeceğin yüksek kafein içeriğinin gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Pumpkin Spice Latte ve Yüksek Kafein İçeriği

Birçok kafe ve kahve zincirinde satılan büyük boy Pumpkin Spice Latte, neredeyse 135 mg kafein içerebiliyor. Bu miktar, 12 ila 18 yaş arası gençlerin günlük önerilen kafein alım miktarının (100 mg) çok üzerinde. Genel pratisyen doktor (GP) Dr. Masarat Jilani, aşırı kafein tüketiminin yalnızca kalp sorunları riskini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda gençlerin ruh sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Dr. Jilani'ye göre, aşırı kafein tüketimi gençlerde kalp çarpıntısı gibi tehlikeli durumlara yol açabiliyor ve bu durum özellikle altta yatan kalp hastalığı olan gençler için riskli hale geliyor. "Fiziksel zararların ötesinde, gençlerde fazla kafein tüketimi ruh hali değişimlerine ve huzursuzluğa yol açabilir. Zaten ergenlik döneminde sıkça görülen anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir," diyen Dr. Jilani, ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Ebeveynlere Öneriler

Dr. Jilani, ebeveynlerin çocuklarıyla kafein alım miktarı ve riskleri hakkında konuşmalarını önerdi. "Büyük boy Pumpkin Spice Latte, bir gencin günlük önerilen kafein dozundan fazlasını içerdiği için, ebeveynlerin çocuklarına bu konuda rehberlik etmesi önemlidir. Onlara, bu sezonun popüler içeceğini sipariş ederken her zaman kafeinsiz seçeneğin de mevcut olduğunu hatırlatın. Kafeinsiz seçenek, içeceğin görünümünü veya tadını değiştirmeyecek ve arkadaşları ya da Instagram hesapları bile bu farkı anlamayacaktır" dedi.

Yüksek Şeker İçeriği de Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Pumpkin Spice Latte'nin sağlığa zararlı olabilecek tek özelliği kafein içeriği değil. Starbucks'ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, büyük boy (venti) Pumpkin Spice Latte 42 gramdan fazla şeker içeriyor. Bu miktar, yaklaşık 10 tatlı kaşığı şekere denk geliyor ve NHS'in yetişkinlere yönelik günlük şeker tüketimi önerisinin (30 gram) çok üzerinde. NHS, gençlerin ve çocukların şeker tüketim miktarını daha da düşük tutmasını öneriyor.

Aşırı şeker tüketimi obezite, diş çürümesi ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden uzmanlar, gençlerin ve ebeveynlerin popüler içeceklerin sadece kafein değil, şeker içeriğine de dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Kafein Tüketimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • Kafein İçeren Ürünler: Kahve, çay, kola ve enerji içecekleri yüksek miktarda kafein içerir.
  • Önerilen Kafein Miktarları: Hamile kadınlar, günlük 200 mg'dan fazla kafein almamalıdır. Fazla kafein, bebekte düşük doğum ağırlığına neden olabilir.
  • Gençler için Tavsiye Edilen Limit: Gençlerin günlük kafein alımı 100 mg'ı geçmemelidir.
  • Fazla Kafeinin Etkileri: 600 mg'dan fazla kafein tüketimi (yaklaşık altı fincan kahve) anksiyeteye, uykusuzluğa ve kalp çarpıntısına yol açabilir.
  • Enerji İçeceklerinin İçeriği: Enerji içecekleri, 80 mg ila 300 mg arasında kafein içerebilir. Örneğin, 500 ml'lik Monster Energy içeceği 160 mg kafein içerir.

Aşırı Kafein Tüketimi ve Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkiler

Kafein, tüketildiğinde kan basıncında ani bir artışa neden olabilir ve kalp atış hızını yükseltir. NHS, günde dört fincandan fazla kahve içmenin (yaklaşık 400 mg kafein) uzun vadede kan basıncını artırabileceği konusunda uyarıyor. Yüksek kan basıncı, kalp krizi ve felç gibi ciddi kardiyovasküler sorunlar için risk faktörü olarak bilinir.

Kalp ritim bozukluğu (aritmi) gibi kalp rahatsızlıkları olan kişiler, kafein tüketimlerini sınırlandırmalıdır. Ancak birçok kişi bu tür rahatsızlıklarını bilmediği için risk altında olduklarının farkında değildir. Bu nedenle, özellikle gençlerin ve ebeveynlerin kafein tüketimine daha dikkat etmesi önerilir.

Kafein İçeren İçeceklerin Düzenlenmesi ve Enerji İçecekleri Yasağı

Birleşik Krallık'ta, litre başına 150 mg'dan fazla kafein içeren enerji içecekleri yüksek kafein içeriğine sahip olarak etiketlenmelidir. 2019'da önceki hükümet tarafından enerji içeceklerinin 16 yaş altındaki çocuklara satışını yasaklamak için bir plan hazırlanmıştı, ancak bu politika Covid-19 pandemisi sırasında hayata geçirilmedi.

Bununla birlikte, yeni hükümet politikası kapsamında, 150 mg'dan fazla kafein içeren enerji içeceklerinin çocuklara satışı yasaklanacak ve bu kural, ticaret standartları tarafından denetlenecek. Mağazalar, alıcıların yaşını belirlemek için kimlik kontrolü yapacak ve yasağa uymayan satıcılar 2.500 sterline kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Starbucks'tan Açıklama

Starbucks sözcüsü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Starbucks içecekleri, 18 yaş altındaki bireylere yönelik tasarlanmış veya pazarlanmış ürünler değildir. Müşterilerimizin bilinçli tercihler yapabilmesinin önemini biliyoruz. Bu nedenle, tüm besin değerleri, kafein içeriği de dahil olmak üzere, menü panolarımızda ve mobil uygulamamızda veya web sitemizde yer almaktadır. Tüm kahve bazlı içeceklerimiz kafeinsiz olarak sipariş edilebilir ve en küçük boy seçeneğimiz olan Tall boyutu da her zaman mevcuttur."

Ebeveynlere Tavsiye: Kafein Alımı Konusunda Bilinçli Olun

Sonbaharın favori içeceği olan Pumpkin Spice Latte, sosyal medyada yaygın olarak tüketilse de, gençlerin bu içeceği aşırı miktarda tüketmemeleri için dikkatli olunması gerekiyor. Ebeveynler, bu tür içecekler hakkında çocuklarıyla konuşarak kafein ve şeker tüketiminde bilinçli tercihler yapmalarını sağlamalıdır. Özellikle gençlerin, kafeinsiz seçenekleri tercih etmesi gerektiği ve bu tür popüler içeceklerin sağlık üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi önemlidir.

Dr. Masarat Jilani, bu açıklamayı Express.co.uk sitesine yapmıştır ve 2 Ekim 2024'te yayımlanan makalede Pumpkin Spice Latte'nin gençlerde aşırı kafein tüketimine yol açabileceği ve bu durumun fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtmiştir.

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