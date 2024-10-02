Starbucks’ın Popüler İçeceği Gençlerde Depresyon Riskini Artırıyor: Doktorlar Uyardı

Sonbaharın vazgeçilmez içeceği olan Pumpkin Spice Latte, gençlerde depresyon riskini artırabileceği gerekçesiyle uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Sağlık uzmanları, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan bu içeceğin yüksek kafein içeriğinin gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

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Pumpkin Spice Latte ve Yüksek Kafein İçeriği

Birçok kafe ve kahve zincirinde satılan büyük boy Pumpkin Spice Latte, neredeyse 135 mg kafein içerebiliyor. Bu miktar, 12 ila 18 yaş arası gençlerin günlük önerilen kafein alım miktarının (100 mg) çok üzerinde. Genel pratisyen doktor (GP) Dr. Masarat Jilani, aşırı kafein tüketiminin yalnızca kalp sorunları riskini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda gençlerin ruh sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Dr. Jilani'ye göre, aşırı kafein tüketimi gençlerde kalp çarpıntısı gibi tehlikeli durumlara yol açabiliyor ve bu durum özellikle altta yatan kalp hastalığı olan gençler için riskli hale geliyor. "Fiziksel zararların ötesinde, gençlerde fazla kafein tüketimi ruh hali değişimlerine ve huzursuzluğa yol açabilir. Zaten ergenlik döneminde sıkça görülen anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir," diyen Dr. Jilani, ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.