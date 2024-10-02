Starbucks’ın Popüler İçeceği Gençlerde Depresyon Riskini Artırıyor: Doktorlar Uyardı

Aşırı Kafein Tüketimi ve Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkiler
Kafein, tüketildiğinde kan basıncında ani bir artışa neden olabilir ve kalp atış hızını yükseltir. NHS, günde dört fincandan fazla kahve içmenin (yaklaşık 400 mg kafein) uzun vadede kan basıncını artırabileceği konusunda uyarıyor. Yüksek kan basıncı, kalp krizi ve felç gibi ciddi kardiyovasküler sorunlar için risk faktörü olarak bilinir.
Kalp ritim bozukluğu (aritmi) gibi kalp rahatsızlıkları olan kişiler, kafein tüketimlerini sınırlandırmalıdır. Ancak birçok kişi bu tür rahatsızlıklarını bilmediği için risk altında olduklarının farkında değildir. Bu nedenle, özellikle gençlerin ve ebeveynlerin kafein tüketimine daha dikkat etmesi önerilir.
Kafein İçeren İçeceklerin Düzenlenmesi ve Enerji İçecekleri Yasağı
Birleşik Krallık'ta, litre başına 150 mg'dan fazla kafein içeren enerji içecekleri yüksek kafein içeriğine sahip olarak etiketlenmelidir. 2019'da önceki hükümet tarafından enerji içeceklerinin 16 yaş altındaki çocuklara satışını yasaklamak için bir plan hazırlanmıştı, ancak bu politika Covid-19 pandemisi sırasında hayata geçirilmedi.
Bununla birlikte, yeni hükümet politikası kapsamında, 150 mg'dan fazla kafein içeren enerji içeceklerinin çocuklara satışı yasaklanacak ve bu kural, ticaret standartları tarafından denetlenecek. Mağazalar, alıcıların yaşını belirlemek için kimlik kontrolü yapacak ve yasağa uymayan satıcılar 2.500 sterline kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Starbucks'tan Açıklama
Starbucks sözcüsü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Starbucks içecekleri, 18 yaş altındaki bireylere yönelik tasarlanmış veya pazarlanmış ürünler değildir. Müşterilerimizin bilinçli tercihler yapabilmesinin önemini biliyoruz. Bu nedenle, tüm besin değerleri, kafein içeriği de dahil olmak üzere, menü panolarımızda ve mobil uygulamamızda veya web sitemizde yer almaktadır. Tüm kahve bazlı içeceklerimiz kafeinsiz olarak sipariş edilebilir ve en küçük boy seçeneğimiz olan Tall boyutu da her zaman mevcuttur."
Ebeveynlere Tavsiye: Kafein Alımı Konusunda Bilinçli Olun
Sonbaharın favori içeceği olan Pumpkin Spice Latte, sosyal medyada yaygın olarak tüketilse de, gençlerin bu içeceği aşırı miktarda tüketmemeleri için dikkatli olunması gerekiyor. Ebeveynler, bu tür içecekler hakkında çocuklarıyla konuşarak kafein ve şeker tüketiminde bilinçli tercihler yapmalarını sağlamalıdır. Özellikle gençlerin, kafeinsiz seçenekleri tercih etmesi gerektiği ve bu tür popüler içeceklerin sağlık üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi önemlidir.
Dr. Masarat Jilani, bu açıklamayı Express.co.uk sitesine yapmıştır ve 2 Ekim 2024'te yayımlanan makalede Pumpkin Spice Latte'nin gençlerde aşırı kafein tüketimine yol açabileceği ve bu durumun fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtmiştir.