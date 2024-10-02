Bursa’da cezaevinden izinli çıkan hükümlü katledildi! Motosikletli saldırgan yakalandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile yürüyen Hüseyin Uzun, yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Bursa 'da 10 gün önce cezaevinden izin olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun (23), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sırasında hükümlünün yanında bulunan arkadaşının da ara sokağa girerek, koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Uzun , hayatını kaybetti.

Saldırgan tek el ateş ederek Uzun'u boynundan ağır yaraladı. Hükümlü Uzun kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan geldiği motosiklet ile kaçtı.

Saldırıya uğrayan hükümlü Hüseyin Uzun'un hastaneye kaldırılması (İHA)



EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 saatte Nilüfer ilçesinde yakalandı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay anında maktulün yanında olan ve koşarak kaçan M.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.