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Güneri Cıvaoğlu'na son veda! Bugün toprağa verilecek

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Cıvaoğlu'nun bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Civaoğlu, Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:06
Güneri Cıvaoğlu’na son veda! Bugün toprağa verilecek

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Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Cıvaoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesinin 3 Ekim Perşembe günü (bugün) Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Güneri Cıvaoğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)Güneri Cıvaoğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

Ünlü gazeteci için ilk tören saat 11.00'de Demirören Medya Center'da, Milliyet gazetesi binası önünde düzenlenecek.

Cıvaoğlu'nun naaşı, ardından Teşvikiye Camii'ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Güneri Cıvaoğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)Güneri Cıvaoğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

GÜNERİ CİVAOĞLU KİMDİR?
1939 yılında Ankara'da doğan Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1963 yılında Yeni İstanbul gazetesinde başladı. Ardından Akis dergisi, TRT, Güneş ve Sabah gazeteleri ile çeşitli televizyon kanallarında görev alan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana Milliyet'te köşe yazarlığı yapıyordu.

Meslekte 62 yılı geride bırakan Cıvaoğlu, birçok önemli habere imza atmıştı.

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