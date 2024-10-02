Biri bana duygularını incittiğimi söyleseydi, kötü hissederdim.
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Gerçekte, çoğu insanı sıkıcı ya da aptal buluyorum.
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İnsanlar genellikle benim suçum olmayan şeyler için beni suçlar.
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Prensiplerinden ödün vermeyen insanlar aptaldır; asla başarıya ulaşamazlar.
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Birini ağlarken görmek, beni sadece sinir etmekten başka bir etki yaratmaz.
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İnsanları kışkırtmak ve ne kadar sinirlendiklerini görmek eğlencelidir.
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Suç işleyeceğimi düşünmek beni rahatsız eder.
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Diğer insanlara istediklerimi yaptırmak için ne söylemem gerektiğini genellikle bilirim.
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Heyecan hissetmek için ne gerekiyorsa yaparım.
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Mali yükümlülükleri yerine getirmek önemlidir.
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Diğer insanlar bana kıyasla çok daha duygusal ve mızmız görünüyor.
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Başkalarına yardım etmek yerine kendime odaklanmak genellikle zaman kaybıdır.
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Her zaman endişeli veya korkulu olan insanları anlamıyorum çünkü beni hiçbir şey korkutmaz.
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Bazı insanlar hayatta başarılı olamıyor ve bu benim sorunum değil.
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Duygularımı açıkça gösteririm.
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Bir kural veya yasa, hedeflerimin önünde bir engel olursa, onu çiğnemekte bir sakınca görmem.
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