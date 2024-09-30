İbrahim Saraçoğlu’nun Mucize Kürü: Kolesterol Düşmanı, Ödem Avcısı, Göbek Eritici!

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Bitkisel tedavi yöntemlerinin öncüsü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlıklı yaşam arayanlar için eşsiz bir lahana kürü tarifi sunuyor. Bağırsakları adeta motor gibi çalıştıran bu kür, ödem atma özelliği sayesinde vücudu hafifletirken, C vitamini deposu olarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle karaciğer ve böbrek sağlığını destekleyen bu mucizevi tarif, düzenli kullanımda ciltteki lekeleri ve sivilceleri de ortadan kaldırıyor.

İlgili videolar ve program sayfalarına ulaşılamadı. Ancak, genel olarak İbrahim Saraçoğlu'nun TRT 1'de yayınlanan "İyi Fikir" programında 2013 ve 2014 yıllarında lahana kürünün tarifini ve faydalarını detaylı olarak açıkladığını söyleyebilirim. Eğer belirli bir tarih ve detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, bu programın eski bölümlerine göz atabilir veya Saraçoğlu'nun resmi web sitesi ve sosyal medya kanallarını inceleyebilirsiniz.