SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

En çok aldatan 3 burç açıklandı! Evlenmeden önce iki kez düşünün

Astroloji, birçok kişinin hayatında yol gösterici bir rol oynarken, burçların kişilik özellikleri ve davranışlarına dair ipuçları sunduğu düşünülüyor. İlişkilerde sadakat konusu da burçlar üzerinden sıkça tartışılıyor. Astropsychology Institute’dan Dr. Julia Matthews, 2024 yılında yaptığı bir konferansta bazı burçların ilişkilerde sadakat sorunlarına daha yatkın olabileceğini belirtti. İşte astrolojik özelliklerine göre en çok aldatan burçlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:34
En çok aldatan 3 burç açıklandı! Evlenmeden önce iki kez düşünün

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Astroloji dünyasında bazı burçlar, sadakat konusunda diğerlerinden daha zorlayıcı olabilir. İşte Dr. Julia Matthews'in açıklamalarına göre en çok aldatan 3 burç...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

1️⃣ İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)

İkizler burcunun enerjik ve çift karakterli yapısı, onları sürekli olarak yeni deneyimler arayışına sürükler. Bir İkizler burcu insanı, zihinsel olarak uyarılmadığında veya sıkıldığında hızlıca başka bir yöne kayabilir.

💨 Bu burcun kararsız ve meraklı doğası, uzun süreli ilişkilerde sadakati zorlaştırabilir. İkizler'in hayatında her an yeni birini veya yeni bir macerayı arama ihtiyacı, partnerini mutsuz edebilir. Bu yüzden, İkizler ile ilişki yaşıyorsanız, onların sürekli değişen ruh haline ayak uydurmanız gerekebilir.

2️⃣ Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

🧭 Maceraperest ve özgürlüğüne düşkün Yay burcu, rutin ve tekdüze bir ilişki içinde kendini kapana kısılmış hisseder. Yeni deneyimlere açık olan Yay, bir yere veya kişiye uzun süre bağlı kalmakta zorlanır. Bağlanmaktan kaçınan yapısı ve sürekli hareket halinde olma isteği, bu burcu sadakatsizliğe daha yatkın hale getirir. Yay insanı, heyecanını kaybettiğinde ve özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiğinde, yeni bir ilişkiye yelken açma ihtimali oldukça yüksektir.

3️⃣ Koç (21 Mart - 19 Nisan)

🔥 Koç burcu insanı enerjik, cesur ve çoğu zaman sabırsızdır. Hızlı kararlar alabilen Koç, bir anda kendini yeni bir aşkta bulabilir. Bu burcun tutkulu doğası, ilişkilerinde zaman zaman risk almasına yol açabilir. Eğer bir Koç burcu ile birlikteyseniz, onun bağımsızlığını ve bireyselliğini takdir ettiğinizden emin olmalısınız.

Aksi takdirde Koç, kısıtlanmış hissettiğinde başka bir macera arayışına girebilir. Koç burcuyla birlikteyseniz, heyecan ve tutkuyu her zaman canlı tutmak önemlidir.

Dr. Matthews'in belirttiği gibi, sadakat konusu sadece urçlara bağlı olmasa da, bu burçların karakter özellikleri nedeniyle aldatma eğilimi daha yüksek olabilir. Bu burçlardan biriyle ilişki yaşıyorsanız, onların doğasını ve ihtiyaçlarını anlamak, ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanıza yardımcı olabilir.

Bu ayda doğan çocukların başarısı daha yüksek oluyor! Araştırma sonuçları şaşırttıBu ayda doğan çocukların başarısı daha yüksek oluyor! Araştırma sonuçları şaşırttı
Bu ayda doğan çocukların başarısı daha yüksek oluyor! Araştırma sonuçları şaşırttı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine Lübnan gündemiyle toplandı! Masada başka hangi konular var?
Mansur Yavaş’a Saraçhane destekli X operasyonu! Yüreksiz deyip Kılıçdaroğlu’ndan vurdular... Ekremci medyadan ’yarış’ itirafı
Anadolu Ajansı
Serhat Akın saldırı anını anlattı! 250 bin TL’lik ’vur’ emrini veren azmettirici Hasan Şahin kim? | 5 kişi tutuklandı
Eksik Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Gio’dan farklı 11
CANLI | Hizbullah’tan savaş ilanı Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Ulaşamayacağımız yer yok
Dudak uçuklatan rakam! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ödenen borcu açıkladı
Dünya basını Jose Mourinho’nun hareketini konuşuyor! Dahilik ve delilik
Ukrayna’da Kirpi şov! Rus İHA’ları saldırdı Türk zırhlısı yıkılmadı
Sinan Ateş davasında avukat değişti! Bilirkişi raporu ve savcı mütaalasına itiraz... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel duruşmaya katıldı
ÖZEL | Batshuayi’nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi
ASGARİ ÜCRETE ZAM | 2025 asgari ücret zammına enflasyon + refah payı
CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden skandal LGBT organizasyonu! Çocukları hedef alan görüntüler
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla yarın başlayacak! Gündem yeni anayasa
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Çakarlı düğün konvoyuna ’Gereği Yapıldı’... Sürücüler yakalandı araçlar bağlandı
SON DAKİKA