Yorgun ve depresif hissetmeye son! Anksiyeteye savaş açan 8 yiyecek

Sürekli yorgun hissetmek ve depresif ruh hali günümüzde en sık duyduğumuz şikayetler arasında. Hal böyle olunca verimsiz bir gün geçirmek kaçınılmaz oluyor. Ancak sağlıklı bir beslenme planı olumsuz duygularla başa çıkma sürecinde önemli rol oynayabilir. Şimdi paylaşacağımız besinler anksiyeteyi azaltırken ruh halimizi de iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Kuşkonmaz Anksiyeteye savaş açan yiyeceklerin başında "kuşkonmaz" geliyor. Genellikle et ve balık yemeklerinin yanına fazlasıyla yakışan kuşkonmaz strese iyi gelen yiyecekler arasında bir numara diyebiliriz. Öte yandan kuşkonmaz depresyon gibi ciddi sorunlara sebep olabilen folik asit bakımından oldukça zengin bir besin. Faydaları saymakla bitmeyen bu besini günlük öğün tablonuza ekleyebilirsiniz.