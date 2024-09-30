Yorgun ve depresif hissetmeye son! Anksiyeteye savaş açan 8 yiyecek

Sürekli yorgun hissetmek ve depresif ruh hali günümüzde en sık duyduğumuz şikayetler arasında. Hal böyle olunca verimsiz bir gün geçirmek kaçınılmaz oluyor. Ancak sağlıklı bir beslenme planı olumsuz duygularla başa çıkma sürecinde önemli rol oynayabilir. Şimdi paylaşacağımız besinler anksiyeteyi azaltırken ruh halimizi de iyileştirmeye yardımcı oluyor.
Kuşkonmaz
Anksiyeteye savaş açan yiyeceklerin başında "kuşkonmaz" geliyor. Genellikle et ve balık yemeklerinin yanına fazlasıyla yakışan kuşkonmaz strese iyi gelen yiyecekler arasında bir numara diyebiliriz. Öte yandan kuşkonmaz depresyon gibi ciddi sorunlara sebep olabilen folik asit bakımından oldukça zengin bir besin. Faydaları saymakla bitmeyen bu besini günlük öğün tablonuza ekleyebilirsiniz.
Maydonoz
Maydanoz, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çeken bir besin. Stres, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklarla bağlantılı birçok hastalığın temelinde iyileştirici etkiye sahip. Araştırmalar antioksidan bakımından zengin bir beslenmenin stres ve anksiyete ile başa çıkmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca maydanozun kronik stres yaşayan bireylerde sık görülen iltihaplanmayı azaltmaya destek olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir diyetin eşlikçisi olarak maydanoz tüketmek ruhsal sağlığı desteklemek açısından faydalı olabilir.