Başkan Erdoğan’ın birlik mesajı süreci hızlandırdı! LGBT terörüne karşı yeni eylem planı: Bakanlıklardan iş birliği

Aile ve toplumu tehdit eden güncel risk faktörleri ve aile kavramını yıkmaya yönelik küresel akımlarla mücadele konusunda Bakanlık öncülüğünde diğer bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yapacak.
Aile ve toplumu tehdit eden güncel risk faktörleri ve aile kavramını yıkmaya yönelik küresel akımlarla mücadele konusunda Bakanlık öncülüğünde diğer bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yapacak.
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, aile kavramını yıkmaya yönelik küresel akımlarla mücadelede uygulanacak yol haritası üzerindeki çalışmalara hız verildi.
Mevcut hukuki düzenlemelerin aile ve dinamik nüfus yapısını etkileyen gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi ve yeni düzenlemelerin aile odaklı esaslar üzerine kurulması, eylem planının ana başlıkları olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BM'DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
BM Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşmada cinsiyetsizleştirme projesine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "'Cinsiyetsizleştirme' meselesi bir tercihten ziyade artık küresel bir dayatmaya, tam anlamıyla kutsala ve fıtrata karşı bir savaşa dönüşüyor. Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran, en ufak bir tepki gösteren herkes susturulmakta, linç kampanyalarının hedefi olmaktadır. Toplumun temel direği olan aile kurumuna yönelik saldırılar giderek yoğunlaşmaktadır" mesajını vermişti.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Toplumun temel direği olan aile kurumuna yönelik saldırılar giderek yoğunlaşıyor. 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen rezalet, insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Masum çocukların, her yaştan ve inançtan yüz milyonlarca insanın izlediği bir spor etkinliği, hem de çok çirkin bir şekilde, cinsiyetsiz hale getirilmiş, propagandasına alet edilmiştir. O kötü sahneler, sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil, Müslümanları ve kutsala saygısı olan herkesi derinden yaralamıştır. Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran, en ufak bir tepki gösteren herkes susturulmakta, linç kampanyalarının hedefi olmaktadır. Ne pahasına olursa olsun Türkiye, bu kuşatmayı yarmakta, bu korku iklimine direnmekte kararlıdır. Bu amaçla 'Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubu'na üye olduk. İnşallah diğer üye ülkelerle dayanışma içinde aileyi, insanı, fıtratı savunmaktan geri durmayacağız. Bizimle aynı endişeleri paylaşan ülkeleri de bu mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum."
YIKIM PLANINA KARŞI EYLEM PLANI
Sabata'ta yer alan habere göre, Küresel cinsiyetsizleştirme projesine karşı harekete geçen Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'nın Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, aile kavramını yıkmaya yönelik küresel akımlarla mücadelede strateji belgesi hazırlığı ise sürüyor.
"Aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi" kapsamında aile ve toplumu tehdit eden güncel risk faktörlerine ilişkin tespit ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Aile kavramını yıkmaya yönelik küresel akımlarla mücadele konusunda Bakanlık öncülüğünde diğer bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinde standartları ortaya koyan strateji belgesi hazırlanacak.
AİLE TEHDİTLERE KARŞI GÜÇLENECEK
Öte yandan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Polis Akademisi Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve üniversiteler, mevcut hukuki düzenlemelerin aile ve dinamik nüfus yapısını etkileyen gelişmeler çerçevesinde gözden geçirecek.
İhtiyaçlar tespit edilecek ve yeni düzenlemelerin aile odaklı esaslar üzerine kurulmasını sağlamaya yönelik çok taraflı tematik çalışmalar düzenlenecek.
Aile Bakanlığı, aynı zamanda ailenin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamındaki çalışmalara da ağırlık veriyor.