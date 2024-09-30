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30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 12 ile MGM'den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor

“Bugün hava nasıl olacak” sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 12 il için önemli bir uyarı yapıldı. Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek bu bölgelerde kuvvetli yağışlar ve rüzgar bekleniyor. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 08:28 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 07:29
30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 12 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor

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Hafta başından beri yazdan kalma günler yaşayan İstanbul bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre, Trakya'dan başlayacak olan yağış İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olacak. İstanbul bugün (Pazartesi) ve Salı günü yağışlı havanın etkisi altında olacak.

İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)

BİR UYARI DA VALİLİKTEN
Megakent için bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu gece saatlerinden itibaren #İstanbul'da yerel kuvvetli #sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, sabah saatlerine kadar yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GECE SAATLERİNDE BAŞLADI
Valiliğin bu uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde de etkisini gösterdi.

İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)Vatandaşlardan yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için uyarı verdi.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sinop, Bartın, Karabük, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Yalova, Düzce'de yağışın etkili olması beklendiğinden bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Soğuk havanın yarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk etmesi öngörülüyor.

Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)

EDİRNE, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)

KIRKLARELİ, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA, 32°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS, 18°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 34°C

Az bulutlu ve açık

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