30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 12 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor

Hafta başından beri yazdan kalma günler yaşayan İstanbul bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre, Trakya'dan başlayacak olan yağış İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olacak. İstanbul bugün (Pazartesi) ve Salı günü yağışlı havanın etkisi altında olacak.

İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)

BİR UYARI DA VALİLİKTEN

Megakent için bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu gece saatlerinden itibaren #İstanbul'da yerel kuvvetli #sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, sabah saatlerine kadar yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Valiliğin bu uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde de etkisini gösterdi.