30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 12 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor

İstanbul dahil 16 ile MGM'den uyarı! (Ekran Görüntüsü)Vatandaşlardan yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için uyarı verdi.
12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sinop, Bartın, Karabük, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Yalova, Düzce'de yağışın etkili olması beklendiğinden bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Soğuk havanın yarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk etmesi öngörülüyor.
Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yurdun batısı yeni haftaya Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. (AA)
EDİRNE, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.