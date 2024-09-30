Halkalı Güneş tutulması özellikleri! Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Yılda sadece iki kez gerçekleşen ve gökyüzü meraklılarının dört gözle beklediği o tarih geldi. Yılın son ve ikinci Güneş tutulması öncesinde geri sayım heyecanı devam ediyor. Bu kez Terazi burcunda gerçekleşecek tutulma öncesinde geri sayım devam ederken tutulmanın tarihi ve saati ise en çok arananlar listesinde bir numarada! Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Hangi gezegende Güneş tutulması gerçekleşmez? Haberin tüm detayları için okumaya devam edin...
Anadolu Ajansı
Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta?
Evet, merakla beklenen o sorunun cevabını açıklıyoruz! Güneş tutulması 2 Ekim Çarşamba akşamı Türkiye saati ile 20.49'da gerçekleşecek. Terazi burcundaki tutulma Merkür kavuşumlu, Güney ay düğümü yönünde olacak.
Anadolu Ajansı
Halkalı Güneş tutulması nedir?
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gerçekleşir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biri oranına sahiptir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biri olarak kaydedilir. Bu nedenle Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığı için, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde seyredilir.