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Halkalı Güneş tutulması özellikleri! Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Güneş tutulması öncesinde geri sayım başladı! Yılın son ve ikinci Güneş tutulması ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Etkileri neler olacak? Bu kez Terazi burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması 2024'ün ikinci tutulması olarak kaydediliyor.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 08:59
Halkalı Güneş tutulması özellikleri! Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

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Yılda sadece iki kez gerçekleşen ve gökyüzü meraklılarının dört gözle beklediği o tarih geldi. Yılın son ve ikinci Güneş tutulması öncesinde geri sayım heyecanı devam ediyor. Bu kez Terazi burcunda gerçekleşecek tutulma öncesinde geri sayım devam ederken tutulmanın tarihi ve saati ise en çok arananlar listesinde bir numarada! Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Hangi gezegende Güneş tutulması gerçekleşmez? Haberin tüm detayları için okumaya devam edin...

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Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta?

Evet, merakla beklenen o sorunun cevabını açıklıyoruz! Güneş tutulması 2 Ekim Çarşamba akşamı Türkiye saati ile 20.49'da gerçekleşecek. Terazi burcundaki tutulma Merkür kavuşumlu, Güney ay düğümü yönünde olacak.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Halkalı Güneş tutulması nedir?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gerçekleşir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biri oranına sahiptir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biri olarak kaydedilir. Bu nedenle Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığı için, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde seyredilir.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Hangi gezegende Güneş tutulması gerçekleşmez?

Güneş Tutulması; Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesi sonucunda gözlemleyebildiğimiz doğa olayı olarak tanımlanabilir. Bu yüzden bir gezegende Güneş tutulması gerçekleşebilir biyebilmek için o gezegenin yeterli büyüklükte bir uydusu olması şart. Merkür ve Venüs'ün uydusu olmaması nedeniyle tutulma gerçekleşmez. Bununla beraber Mars'ın uyduları tam tutulma oluşturacak kadar büyük değildir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'de tutulma gerçekleşebilir. Öte yandan cüce gezegen Plüton ile uydusu Charon kütleçekim kilidinde olduğundan tutulma sadece gezegenin belirli bir yüzeyinde gerçekleşir.

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