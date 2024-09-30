Halkalı Güneş tutulması özellikleri! Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Yılda sadece iki kez gerçekleşen ve gökyüzü meraklılarının dört gözle beklediği o tarih geldi. Yılın son ve ikinci Güneş tutulması öncesinde geri sayım heyecanı devam ediyor. Bu kez Terazi burcunda gerçekleşecek tutulma öncesinde geri sayım devam ederken tutulmanın tarihi ve saati ise en çok arananlar listesinde bir numarada! Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Hangi gezegende Güneş tutulması gerçekleşmez? Haberin tüm detayları için okumaya devam edin...