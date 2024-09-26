Kızı uyguladığı diyetten sonra intihar etti! Cerrah anne açıkladı: Bu gizli bir salgın ve milyonlarca kişi risk altında

Cerrah Julian Owen, 2019 yılında 21 yaşındaki kızı Georgina'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Georgina'nın intiharının ardında, uzun süre uyguladığı vegan diyet nedeniyle gelişen B12 vitamini eksikliğinin yattığına inanılıyor.
Cerrah Julian Owen, 2019 yılında 21 yaşındaki kızı Georgina'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Georgina'nın intiharının ardında, uzun süre uyguladığı vegan diyet nedeniyle gelişen B12 vitamini eksikliğinin yattığına inanılıyor.
Owen, kızının ölümünden sonra B12 eksikliğinin ciddi ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için yorulmadan kampanya yürütüyor.
EKSİKLİĞİ DEPRESYONA NEDEN OLUYOR
B12 eksikliği, depresyon, psikoz, demans ve Parkinson gibi hastalıkların riskini artırıyor ve bilimsel verilerle destekleniyor.
🍳 B12 vitamini et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklardan alınabiliyor. Ancak vegan ve vejetaryen diyetlerin yaygınlaşmasıyla bu vitamini yeterince alamayan bireylerin sayısında artış gözlemleniyor.
Gençlerde beslenmeye bağlı B12 eksikliği, yaşlılarda ise sindirim sisteminin vitamin emme kapasitesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. NICE verilerine göre, İngiltere'de 20-39 yaş grubundaki insanların %3'ü, 60 yaş üstündekilerin %6'sı ve 85 yaş üzerindekilerin %20'sinden fazlası B12 eksikliği yaşıyor. Owen kızı Georgina'nın ara sıra B12 takviyesi aldığını, ancak bu yetersiz kaldığı için ciddi ruhsal sorunlar yaşadığını belirtiyor.
🧠 Yapılan araştırmalar, B12 eksikliğinin belirtileri arasında depresyon, ilgisizlik, sinirlilik, demans, deliryum ve halüsinasyonların olduğunu ortaya koyuyor. Owen, doktorların bu konuda daha fazla farkındalık kazanması gerektiğini vurguluyor.
BU DİYETİ YAPANLAR B12 TAKVİYESİ ALMALI
💊 Uzmanlar, özellikle vegan ve vejetaryen bireylerin B12 takviyesi almalarının hayati önem taşıdığını belirtiyor. B12 eksikliği, yorgunluk, baş ağrıları, depresyon ve kas zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.