SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kızı uyguladığı diyetten sonra intihar etti! Cerrah anne açıkladı: Bu gizli bir salgın ve milyonlarca kişi risk altında

Uyguladığı diyetin ardından psikolojik olarak zor günler geçiren genç kız, trajik bir şekilde hayatına son verdi. Cerrah annesi, bu üzücü olayın ardındaki nedenleri açıklarken, diyetin sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerine de dikkat çekti. Anneye göre, milyonlarca kişinin sağlığını tehdit eden bu gizli tehlike toplumda göz ardı ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 23:18 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 23:18
Kızı uyguladığı diyetten sonra intihar etti! Cerrah anne açıkladı: Bu gizli bir salgın ve milyonlarca kişi risk altında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cerrah Julian Owen, 2019 yılında 21 yaşındaki kızı Georgina'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Georgina'nın intiharının ardında, uzun süre uyguladığı vegan diyet nedeniyle gelişen B12 vitamini eksikliğinin yattığına inanılıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Owen, kızının ölümünden sonra B12 eksikliğinin ciddi ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için yorulmadan kampanya yürütüyor.

EKSİKLİĞİ DEPRESYONA NEDEN OLUYOR

B12 eksikliği, depresyon, psikoz, demans ve Parkinson gibi hastalıkların riskini artırıyor ve bilimsel verilerle destekleniyor.

2019 yılında ciddi ruhsal sorunlar yaşadıktan sonra kendi canına kıyan Georgina Owen2019 yılında ciddi ruhsal sorunlar yaşadıktan sonra kendi canına kıyan Georgina Owen

🍳 B12 vitamini et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklardan alınabiliyor. Ancak vegan ve vejetaryen diyetlerin yaygınlaşmasıyla bu vitamini yeterince alamayan bireylerin sayısında artış gözlemleniyor.

Gençlerde beslenmeye bağlı B12 eksikliği, yaşlılarda ise sindirim sisteminin vitamin emme kapasitesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. NICE verilerine göre, İngiltere'de 20-39 yaş grubundaki insanların %3'ü, 60 yaş üstündekilerin %6'sı ve 85 yaş üzerindekilerin %20'sinden fazlası B12 eksikliği yaşıyor. Owen kızı Georgina'nın ara sıra B12 takviyesi aldığını, ancak bu yetersiz kaldığı için ciddi ruhsal sorunlar yaşadığını belirtiyor.

🧠 Yapılan araştırmalar, B12 eksikliğinin belirtileri arasında depresyon, ilgisizlik, sinirlilik, demans, deliryum ve halüsinasyonların olduğunu ortaya koyuyor. Owen, doktorların bu konuda daha fazla farkındalık kazanması gerektiğini vurguluyor.

BU DİYETİ YAPANLAR B12 TAKVİYESİ ALMALI

💊 Uzmanlar, özellikle vegan ve vejetaryen bireylerin B12 takviyesi almalarının hayati önem taşıdığını belirtiyor. B12 eksikliği, yorgunluk, baş ağrıları, depresyon ve kas zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

İbn-i Sinanın 1000 yıllık sırrı: Osmanlı kadınları da bu yöntemi uyguluyormuş!İbn-i Sinanın 1000 yıllık sırrı: Osmanlı kadınları da bu yöntemi uyguluyormuş!
İbn-i Sina'nın 1000 yıllık sırrı: Osmanlı kadınları da bu yöntemi uyguluyormuş!
Günlük 4.000 TL kazanıyorlar! Randevuyla çalışıyorlar! Eleman yokGünlük 4.000 TL kazanıyorlar! Randevuyla çalışıyorlar! Eleman yok
Günlük 4.000 TL kazanıyorlar! Randevuyla çalışıyorlar! Eleman yok

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
Kemal Kılıçdaroğlu kara propagandaya kalkmıştı | CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
Casper
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
Ajax - Beşiktaş | CANLI
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’den acı haber geldi! Samet’in ailesinden şok iddia | Cinayet mi intihar mı?
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
SON DAKİKA