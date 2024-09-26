Kızı uyguladığı diyetten sonra intihar etti! Cerrah anne açıkladı: Bu gizli bir salgın ve milyonlarca kişi risk altında

2019 yılında ciddi ruhsal sorunlar yaşadıktan sonra kendi canına kıyan Georgina Owen 🍳 B12 vitamini et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklardan alınabiliyor. Ancak vegan ve vejetaryen diyetlerin yaygınlaşmasıyla bu vitamini yeterince alamayan bireylerin sayısında artış gözlemleniyor.

Gençlerde beslenmeye bağlı B12 eksikliği, yaşlılarda ise sindirim sisteminin vitamin emme kapasitesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. NICE verilerine göre, İngiltere'de 20-39 yaş grubundaki insanların %3'ü, 60 yaş üstündekilerin %6'sı ve 85 yaş üzerindekilerin %20'sinden fazlası B12 eksikliği yaşıyor. Owen kızı Georgina'nın ara sıra B12 takviyesi aldığını, ancak bu yetersiz kaldığı için ciddi ruhsal sorunlar yaşadığını belirtiyor.

🧠 Yapılan araştırmalar, B12 eksikliğinin belirtileri arasında depresyon, ilgisizlik, sinirlilik, demans, deliryum ve halüsinasyonların olduğunu ortaya koyuyor. Owen, doktorların bu konuda daha fazla farkındalık kazanması gerektiğini vurguluyor.