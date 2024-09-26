İbn-i Sina’nın 1000 yıllık sırrı: Osmanlı kadınları da bu yöntemi uyguluyormuş!

Osmanlı kadınlarının güzellik için uyguladığı birçok bakım sırrı bulunuyor. Bu sırların yanında dünya tıp tarihine yön veren İbn-i Sina da hem tıp dünyasında hem de doğal güzellik yöntemlerinde ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Döneminin en büyük hekimlerinden biri olarak bilinen İbn-i Sina, zamanının çok ötesinde geliştirdiği tedavi ve bakım yöntemleriyle günümüzde de sağlıklı yaşam ve güzellik konusunda meraklılarını aydınlatıyor.