İbn-i Sina’nın 1000 yıllık sırrı: Osmanlı kadınları da bu yöntemi uyguluyormuş!

Osmanlı kadınlarının güzellik için uyguladığı birçok bakım sırrı bulunuyor. Bu sırların yanında dünya tıp tarihine yön veren İbn-i Sina da hem tıp dünyasında hem de doğal güzellik yöntemlerinde ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Döneminin en büyük hekimlerinden biri olarak bilinen İbn-i Sina, zamanının çok ötesinde geliştirdiği tedavi ve bakım yöntemleriyle günümüzde de sağlıklı yaşam ve güzellik konusunda meraklılarını aydınlatıyor.
Doğadan gelen güzellik!
Sizinle paylaşacağımız ilk güzellik tüyosu Osmanlı kadınlarının bakım rutinlerinde doğadan topladıkları bitkilere yer vermesi olacak. Dönemin güzellik anlayışında tamamen doğal içerikli ürünler benimsendiği için Osmanlı kadınları bitkileri sıklıkla güzellik rutinlerinde tercih ederlerdi.
Ölü derilerden arınmak
Osmanlı döneminde hanedan kadınları ciltlerini derinlemesine arındırmak için sık sık hamama giderlerdi. Bu aşamada keselenmek en ideal güzellik ve bakım yöntemlerinden biriydi. Üstelik o dönemde çok sık hamama gidildiği için sabun sektörünün altın çağını yaşadığı da biliniyor.