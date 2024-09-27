İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Gaziantep’teki şehir eşkıyaları yakalandı

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Gaziantep'te ellerinde silah olan bir grup şahıs sokağa çıkarak husumetlilerine meydan okudu. Gruptan biri o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Elinde silah olan bir şahsın ise 57 suç kaydı olduğu iddia edildi. Polis ekipleri bir fabrikaya kaçan 7 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Gaziantep'teki şehir eşkıyaları yakalandı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Gaziantep'te 57 suç dosyası olduğu iddia edilen şahsın da yer aldığı grup, ellerinde silahlarıyla sokağa çıkarak husumetlilerini tehdit etti. Kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savuran şüpheli şahısların görüntüde, "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı" dediği duyuldu.

Gaziantep'teki şehir eşkıyaları yakalandı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti. Harekete geçen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 57 suç kaydı olduğu iddia edilen şahsı ve yanındaki 6 kişiyi bir fabrikada kıstırarak yakaladı. Şahıslar hakkındaki soruşturma sürüyor.