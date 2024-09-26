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Günlük 4.000 TL kazanıyorlar! Randevuyla çalışıyorlar! Eleman yok

Türkiye'de geçmişten günümüze kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar pek çok yapı taş işçiliğiyle sanat eserine dönüşmüştür. Ancak bu geleneği sürdüren ustaların sayısı her geçen gün azalmaktadır. Erzincan'da neredeyse yok denecek kadar az olan taş ustaları, yoğun talebi karşılamakta zorluk çekiyor ve randevuyla iş kabul ediyorlar.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 10:27
Günlük 4.000 TL kazanıyorlar! Randevuyla çalışıyorlar! Eleman yok

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Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda işçilik yaptıklarını belirtmektedir. Alkan, günlük kazançlarının 3.500 ile 4.000 lira arasında olduğunu, aylık kazançlarının ise yaklaşık 100.000 lira olduğu belirtiliyor.

"Taşı İstediğimiz Şekilde Şekillendiriyoruz"

Yaklaşık 5 yıldır taş ustası olarak çalışan Cevdet Akar ise işinin tamamen el emeğine dayalı olduğunu belirtmektedir. Akar, "Taşlar makineden geçmediği için elle şekillendiriyoruz. Taşa istediğimiz şekli veriyoruz. Bu bizim işimiz." dedi.

Taş Duvarlar Gurbetçi Vatandaşların da Tercihi

Almanya'da yaşayan ve yaz aylarında Erzincan'a gelen Hıdır Yıldız, bahçesine taş duvar yaptırmayı tercih ettiğini söyledi. Yıldız, taş ustası bulmanın ne kadar zor olduğuna da dikkat çekti.

Geleneksel Bir Meslek Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İnşaat sektöründe taş ustası sayısının her geçen gün azalması, bu geleneksel mesleğin geleceği konusunda endişe yaratıyor. Ustalar, bu sanatın devam edebilmesi için gençlerin bu mesleğe yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

KAYNAK: İHA

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