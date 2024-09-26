Günlük 4.000 TL kazanıyorlar! Randevuyla çalışıyorlar! Eleman yok

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Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda işçilik yaptıklarını belirtmektedir. Alkan, günlük kazançlarının 3.500 ile 4.000 lira arasında olduğunu, aylık kazançlarının ise yaklaşık 100.000 lira olduğu belirtiliyor.

"Taşı İstediğimiz Şekilde Şekillendiriyoruz" Yaklaşık 5 yıldır taş ustası olarak çalışan Cevdet Akar ise işinin tamamen el emeğine dayalı olduğunu belirtmektedir. Akar, "Taşlar makineden geçmediği için elle şekillendiriyoruz. Taşa istediğimiz şekli veriyoruz. Bu bizim işimiz." dedi.