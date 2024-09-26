Fenomen Kübra Aykut, 5’inci kattan atlayarak hayatını kaybetmişti: Avukat sevgilisi Enes Çetinkaya’dan duygulandıran paylaşım

Sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan Kübra Aykut, 5'inci kattaki evinden atlayıp hayatına son verdi. Veda mektubunda, "Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim" demişti. Kübra dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ta gitti. Çünkü Polat ailesinin avukatı Enes Çetinkaya, Kübra'nın sevgilisiydi. Genç adam ise dün sevgilisiyle fotoğraf paylaşıp şu notla sosyal medyadan servis etti: Üzmeyeceğim seni, bırakmayacağım dedin. Ama bırakıp gittin beni.



Bu arada Aykut'un teyzesinden şok bir iddia geldi: Kübra çok hayat doluydu. Bana, 'Teyze ben sevgilimi çok kıskanıyorum' demişti. Sanırım olaydan bir gün önce de çocukla ayrılmışlar. Çok üzgünüz.

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