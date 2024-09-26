SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fenomen Kübra Aykut, 5’inci kattan atlayarak hayatını kaybetmişti: Avukat sevgilisi Enes Çetinkaya'dan duygulandıran paylaşım

Fenomen Kübra Aykut, 5’inci kattan atladı. Kurtarılamadı. Avukat sevgilisi Enes ise onun ardından bu mesajı yazdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Fenomen Kübra Aykut, 5’inci kattan atlayarak hayatını kaybetmişti: Avukat sevgilisi Enes Çetinkaya’dan duygulandıran paylaşım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan Kübra Aykut, 5'inci kattaki evinden atlayıp hayatına son verdi. Veda mektubunda, "Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim" demişti. Kübra dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ta gitti. Çünkü Polat ailesinin avukatı Enes Çetinkaya, Kübra'nın sevgilisiydi. Genç adam ise dün sevgilisiyle fotoğraf paylaşıp şu notla sosyal medyadan servis etti: Üzmeyeceğim seni, bırakmayacağım dedin. Ama bırakıp gittin beni.

Bu arada Aykut'un teyzesinden şok bir iddia geldi: Kübra çok hayat doluydu. Bana, 'Teyze ben sevgilimi çok kıskanıyorum' demişti. Sanırım olaydan bir gün önce de çocukla ayrılmışlar. Çok üzgünüz.

TikTok fenomeni Kübra Aykuta veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldiTikTok fenomeni Kübra Aykuta veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi
TikTok fenomeni Kübra Aykut'a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
Casper
CANLI | Lübnan için acil ateşkes çağrısı! Soykırımcı İsrail’den işgal planı... Türkiye Beyrut’un yanında
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık
TAKVİM’in usta yazarı Ulaş Özdemir son dönemde üst üste yaşanan hakem hatalarını değerlendirdi!
CANLI | BM’de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti
Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!
Cimbom’dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin kuzeni tutuklandı | Mide bulandıran paylaşımlar
İngiltere’de Çevrim İçi Güvenlik Yasası adımı: Sosyal medya şirketleri artık hesap verecek
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik
TikTok fenomeni Kübra Aykut’a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi
SON DAKİKA