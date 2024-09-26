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TikTok fenomeni Kübra Aykut'a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi

Tiktok fenomeni olan Kübra Aykut geçtiğimiz gün Sultanbeyli'de yaşadığı lüks sitenin 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Aykut'un erkek arkadaşının ise Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu ortaya çıktı. Aykut'un ölümünün ardından intihar notu ortaya çıktı. Notta çarpıcı cümlelere yer veren Aykut, "Günlerdir can çekişiyordum" ifadelerine yer vermişti. Ünlü Tiktok fenomeninin cenaze töreni Bursa'da yapıldı. Törende Aykut'un sevgilisi Enes Çetinkaya göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine Polat çifti de katılırken Polat'ların çevresinde bulunan koruma ordusu dikkatleri üzerine çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:43 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 09:08
TikTok fenomeni Kübra Aykut’a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi

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Dün gece saatlerinde İstanbul Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Tiktok fenomeni Kübra Aykut, 5'inci katta bulunan lüks dairesinden ölüme atladı.

Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un yaşadığı site (Takvim.com.tr | Arşiv)Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un yaşadığı site (Takvim.com.tr | Arşiv)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Tiktok fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5. kattan düşerek hayatını kaybeden fenomenin cenazesi Bursa'ya getirildi

Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya getirildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut (Takvim.com.tr | Arşiv)Tiktok fenomeni Kübra Aykut (Takvim.com.tr | Arşiv)

CENAZEDE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aykut'un cansız bedeni, İstanbul'da yapılan otopsisinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kübra Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'a veda: Cenazede gözyaşları sel oldu! (DHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut'a veda: Cenazede gözyaşları sel oldu! (DHA)

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.

Kübra Aykut'un Cenazesine Polat çifti de katıldı (İHA)Kübra Aykut'un Cenazesine Polat çifti de katıldı (İHA)

Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.

SEVGİLİSİ ENES ÇETİNKAYA DA CENAZEYE KATILDI

Tiktok fenomeni Kübra Aykut'a veda: Cenazede gözyaşları sel oldu! (DHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut'a veda: Cenazede gözyaşları sel oldu! (DHA)

Fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi de cenaze törenine katıldı.

Polat çiftinin avukatlığını yapan Enes Çetinkaya, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Tiktok Fenomeninin intihar mektubu (İHA)Tiktok Fenomeninin intihar mektubu (İHA)

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE VEDA NOTU BIRAKMIŞ

Öte yandan Kübra Aykut'un evinde yapılan incelemelerde veda mektubu bulunmuştu. Hayatını kaybeden Kübra Aykut mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim.

İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer vermişti.

Tiktok Fenomeni Kübra Aykut (Takvim.com.tr | Arşiv)Tiktok Fenomeni Kübra Aykut (Takvim.com.tr | Arşiv)

SEVGİLİSİ İLE AYRILDILAR İDDİASI

Diğer yandan Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk'ün açıklamaları ise dikkat çekti. Teyze Şentürk, "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük. En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.

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