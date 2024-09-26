Tiktok fenomeni Kübra Aykut'a veda: Cenazede gözyaşları sel oldu! (DHA)
DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.
Kübra Aykut'un Cenazesine Polat çifti de katıldı (İHA)
Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.
SEVGİLİSİ ENES ÇETİNKAYA DA CENAZEYE KATILDI
Tiktok fenomeni Kübra Aykut'a veda: Cenazede gözyaşları sel oldu! (DHA)
Fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi de cenaze törenine katıldı.
Polat çiftinin avukatlığını yapan Enes Çetinkaya, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.
Tiktok Fenomeninin intihar mektubu (İHA)
İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE VEDA NOTU BIRAKMIŞ
Öte yandan Kübra Aykut'un evinde yapılan incelemelerde veda mektubu bulunmuştu. Hayatını kaybeden Kübra Aykut mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim.
İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer vermişti.
Tiktok Fenomeni Kübra Aykut (Takvim.com.tr | Arşiv)
SEVGİLİSİ İLE AYRILDILAR İDDİASI
Diğer yandan Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk'ün açıklamaları ise dikkat çekti. Teyze Şentürk, "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük. En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.