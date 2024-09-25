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Narin Güran olayında sır perdesini aralayacak gelişme! Ahırda 2 izmarit bulundu

Narin Güran, vahşice öldürülüp dereye atıldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinin ardından ev ve ahır yeniden araştırıldı. Ele geçirilen 2 sigara izmariti kriminale yollandı.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Narin Güran olayında sır perdesini aralayacak gelişme! Ahırda 2 izmarit bulundu

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Diyarbakır'da Narin Güran, 21 Ağustos'ta sırra kadem bastı. 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunurken Nevzat Bahtiyar adlı zanlı gözaltına alındı. "Annesinin amcası ile ilişkisi vardı. Narin bunu görünce amcası tarafından öldürüldü. Cesedi dere yatağına ben gömdüm" itirafını yaptı. Bahtiyar'ın bir süre önce de ek ifadesi alındı.

Bu gelişmeden sonra ev ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldı. Ahırda 2 izmarit bulan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, DNA incelemesi için delilleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na yolladı. Jandarma komandoları da itirafçı Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor...

Narin Güran olayında sır perdesini kaldıracak gelişme: İzmaritler bulundu!Narin Güran olayında sır perdesini kaldıracak gelişme: İzmaritler bulundu!
Narin Güran olayında sır perdesini kaldıracak gelişme: İzmaritler bulundu!

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