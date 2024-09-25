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HAVA DURUMU | Yaz geri geliyor! Meteoroloji duyurdu! İstanbul 30 dereceyi görecek | 25 Eylül 2024 hava durumu

Ekim ayı boyunca serin ve yağışlı hava etkisini gösterirken ayın son haftasında sıcaklıklar ciddi derecede artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının 4 derece artacağını söylerken özellikle hafta sonu İstanbul’un 30 dereceye kadar çıkacağı belirtildi. Peki bugün hava nasıl? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 08:49 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 09:42
HAVA DURUMU | Yaz geri geliyor! Meteoroloji duyurdu! İstanbul 30 dereceyi görecek | 25 Eylül 2024 hava durumu

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Vatandaşlar "Bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtını almadan yola çıkmıyor. Günlerdir peş peşe gelen yağış ve serin hava bu hafta yerini sıcak havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 derece artacağını belirtti. İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu 30 dereceyi bulacak. İşte il il hava durumu

Sıcak hava geri geliyor!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul haftasonu 30 dereceyi görecek (Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesi/Ekran görüntüsü)İstanbul haftasonu 30 dereceyi görecek (Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesi/Ekran görüntüsü)

İSTANBUL, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 30°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE, 29°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 21°C

Parçalı bulutlu

KARS, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN, 21°C

Parçalı bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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