HAVA DURUMU | Yaz geri geliyor! Meteoroloji duyurdu! İstanbul 30 dereceyi görecek | 25 Eylül 2024 hava durumu

(Takvim Foto Arşiv)
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
(Takvim Foto Arşiv)
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
(Takvim Foto Arşiv)
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ESKİŞEHİR, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
KONYA, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
(Takvim Foto Arşiv)
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DÜZCE, 29°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
SİNOP, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
(Takvim Foto Arşiv)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı