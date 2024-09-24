Narin Güran olayında sır perdesini kaldıracak gelişme: İzmaritler bulundu!

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde sır perdesini kaldıracak bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın cesedini dere yatağına attığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda çok kritik delillere ulaşıldı. İşte o detaylar...
Türkiye'nin yüreği yanarak takip ettiği Narin Güran cinayetinde sır perdesini aralayacak yeni gelişmeler yaşandı.
Olayın şüphelilerinden itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinin ardından, jandarma ekiplerinin ev ve ahırda yaptığı kapsamlı aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı.
Bahtiyar'ın verdiği ifadede küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söylemesi üzerine, olay yerinde yeniden incelemeler yapıldı.