Narin Güran olayında sır perdesini kaldıracak gelişme: İzmaritler bulundu!

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde sır perdesini kaldıracak bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın cesedini dere yatağına attığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda çok kritik delillere ulaşıldı. İşte o detaylar...