Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti ilk kez konuştu: "Oğlumu ihbar ettim"

Katil Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti (İHA)

OĞLUMU İHBAR ETTİM

Oğlunu daha önce ihbar ettiğini ifade eden Geçti, "26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı. O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez. Çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba, cani miyim ben? Ben gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.