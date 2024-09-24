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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti ilk kez konuştu: "Oğlumu ihbar ettim"

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan çatışmada polis memur Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, oğlunu polise ihbar ettiğini açıkladı. Geçti, "Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 14:20 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 14:37
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti ilk kez konuştu: Oğlumu ihbar ettim

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi.

Polis katili Yunus Emre Geçti, adliyeye çöp poşeti ile getirilmişti. (AA)Polis katili Yunus Emre Geçti, adliyeye çöp poşeti ile getirilmişti. (AA)

Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. Polis memurlarının da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti (İHA)Katil Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti (İHA)

KATİLİN ANNESİ: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM
Olaya ilişkin konulan şüpheli şahsın annesi Pınar Geçti, "Anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı."

Ümraniye'de polisi şehit eden zanlının annesi konuştu

"Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, 'yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız'. Allah'ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese." dedi.

Katil Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti (İHA)Katil Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti (İHA)

OĞLUMU İHBAR ETTİM
Oğlunu daha önce ihbar ettiğini ifade eden Geçti, "26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı. O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez. Çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba, cani miyim ben? Ben gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Katil Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti (İHA)Katil Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti (İHA)

"KEŞKE, POLİSİMİZE DEĞİL DE BANA GELSEYDİ, BEN ÖLEYDİM"
Şehidini ailesine başsağlığı dileyen Pınar Geçti, "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Bak, hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım" şeklinde konuştu.

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